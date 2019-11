Hemos hecho todo mal es lo que Daron Acemoglu y James Robinson aseguran en su nuevo libro, El estrecho corredor. El anterior, Por qué fracasan los países, trajo a la discusión política atractivas teorías sobre el trabajo de las sociedades y los abusos en los países deficitarios en legitimidad, origen democrático o buen funcionamiento. En el nuevo, la historia permite clasificar el Estado en tres clases de Leviatán, ícono de Hobbes y monstruo bíblico: despótico, encadenado y de papel. El primero es el que fortalece la opresión de la sociedad, conculca derechos ciudadanos; en nuestros tiempos se está volviendo popular como respuesta autoritaria a la incertidumbre que genera la velocidad de la comunicación y del ascenso social, no siempre sobre bases sólidas. El segundo, Estado democrático, genera bienestar e igualdad, actúa responsablemente en lo internacional y lo medioambiental, con una sociedad organizada que lo controla, que lo “encadena” para que camine por un estrecho corredor de derechos y prosperidad del cual salirse es fácil y tentador para sus líderes; ha pelechado en tiempos recientes, ganando mayores niveles de libertad para los asociados. En el tercero, Leviatán de papel, todo está legislado, reglado y en lenguaje moderno. Pero tiene como característica que buena parte de las normas no se cumplen; no hay capacidad ni voluntad para ‘enforzar’ la ley; permite el pillaje de sus arcas por élites inamovibles y no es capaz de ocupar institucionalmente todo su territorio ni de operar formalmente la totalidad de su economía. Para los autores, el espécimen perfecto del Estado de papel es Colombia. Citan la frase de Echandía sobre nuestra democracia: “Es un orangután de smoking”; y recuerdan que nuestra realidad es fruto de una sociedad dispersa en bolsas aisladas, generadas por la ausencia de infraestructura para la conectividad y por el centralismo capitalino. Citan al entonces designado en ejercicio, Alberto Lleras, dirigiéndose en 1946 a la SAC: “Cuando nos referimos a campañas rurales que salvarán al campesinado, no sabemos que la mayoría de estos programas llegan solo a las cabeceras. Entre el 71 por ciento restante de colombianos no hay comunicación, no hay contacto, no hay carreteras, no hay canales o intercambio. A quince minutos de Bogotá hay campesinos que pertenecen a otra era, alejados varios siglos de nosotros”. El Estado de papel se regocija con la sociedad fragmentada y radicalizada por los asuntos más parroquiales; así se alimenta.



Defiendo el éxito de Colombia: un millón de colombianos por año que salen de la pobreza, un Estado con mayores recursos, el mayor descenso de homicidios en dos generaciones, paz con las Farc, lucha exitosa contra los cultivos de coca, participación creciente de las mujeres en responsabilidades públicas o privadas, crecimiento demográfico muy moderado, estabilidad macroeconómica, aceptados en la Ocde. ¡Colombia, dentro del corredor estrecho del progreso humano! Pero aprobar el aborto y no ser capaz de reglamentarlo, capturar a quien compra votos y luego dejar que se escape, publicar que Maduro se cae en horas, preguntar por la reelección como derecho fundamental, acusar o defender desde el Ejecutivo a personas sub judice; defender impuestos porque son convenientes así sean mal aprobados son jugaditas que recuerdan que hemos avanzado mucho, pero debemos construir más Estado. Como la Reina Roja de Alicia, para poder permanecer en el mismo lugar y no retroceder hay que caminar muy rápido; y para avanzar hay que correr a toda velocidad, unidos y de acuerdo en un camino. O prepararse para que sea la violencia acicate para concertar.



LUIS CARLOS VILLEGAS



* Acemoglu, Daron y Robinson, James A. The Narrow Corridor States, Societies, and the Fate of Liberty. Penguin Press, NY, 2019.