El del asesino de la chilena: de cómo un caso ejemplar puede enredarse

Hace poco más de un año, el país empezaba a conocer los macabros detalles de la desaparición y el asesinato de la policía chilena Ilse Ojeda a manos de su novio, el colombiano Juan Valderrama.



En tiempo récord, apenas tres semanas después de que la hermana de Ilse denunció desde Chile la extraña desaparición, la Fiscalía y la Policía capturaron al criminal, reconstruyeron el móvil –un millonario seguro de vida– y la ruta del asesinato y recuperaron el cuerpo con la colaboración de un cómplice al que Valderrama pagó para incinerar los restos.

Pero, contra lo que todos pensamos, el que parecía un caso sólido que llevaría sin demora a una condena ejemplar sigue sin sentencia. La demora de la justicia tiene a los abogados de la defensa hablando de una libertad por vencimiento de términos que, aunque seguramente no prosperará, ha encendido por igual alarma e indignación.



(Le puede interesar: Fiscal advierte que han detectado sobrecostos hasta del 63 % en contratos durante emergencia)



Para este lunes, de hecho, se tiene prevista una audiencia en Bucaramanga en la que se oficializaría la escandalosa petición.



Si bien la ley permite que los tiempos de este tipo de investigaciones incluso se dupliquen, lo que conjuraría el riesgo de libertad, es clave analizar cómo un caso tan sensible para dos países, y con pruebas tan contundentes, sigue sin sentencia.



Aunque las evidencias contra Valderrama son sólidas, la Fiscalía optó por buscar el menor desgaste para el sistema judicial y negociar un acuerdo con el procesado. Más allá de la polémica por la rebaja de pena que pueda tener el asesino de Ilse, el hecho es que la audiencia de sentencia que se esperaba para diciembre pasado terminó aplazada para marzo, pero la emergencia por la pandemia de la covid-19 trastocó de nuevo los tiempos.



Para el 6 de mayo está prevista la presentación del preacuerdo ante un juez, pero fue necesario que la Fiscalía pidiera la audiencia de este lunes para solicitar la prórroga de términos y evitar que Valderrama quede libre.



(Lea también: ¿Qué andan haciendo los escoltas y carros de los congresistas?)



En un país con tantos problemas y desconfianza en su aparato de justicia, hay casos emblemáticos que deben ganarse de principio a fin para enviar a la sociedad el mensaje de que el crimen no paga.



Que la Fiscalía destine todos los recursos para la investigación y para armar el caso; jugársela por una condena ejemplar, sin negociaciones innecesarias por la solidez de las pruebas, y que la Judicatura haga lo suyo para evitar que la congestión del sistema obligue a esperar tres meses o más para la próxima audiencia no es imposible si se trata de recuperar la confianza en la justicia.



Sobre todo en casos como el del asesino de Ilse Ojeda. O en el del ‘Satánico’, el señalado asesino en serie de Barranquilla, que también está en la vía de pedir libertad porque la justicia se dejó coger ventaja para dictarle sentencia.





JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET