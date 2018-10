Zika y un valioso aporte

La epidemia del zika, que hace tres años afectó por esta época a los colombianos, hubiera pasado por otro mal al que habría que acostumbrarse de no ser por el riguroso trabajo de investigadores nacionales que se sumergieron en sus profundidades no solo con el fin de atenuar su avance, sino de generar un conocimiento que pudiera evitar que se presente de otra vez con su cara más grave.

En octubre del 2015 –cuando el virus llegó al país–, apenas se conocían los síntomas y el cuadro clínico general que producía, a partir de los reportes de su paso por otros lugares. No se pensaba que pudiera afectar de manera directa el desarrollo neurológico de los niños, y menos en su etapa de gestación.



Sin embargo, este nuevo invasor, transmitido por el zancudo Aedes aegypti, que habita en casi todo el país, se topó aquí con las armas de defensa que para el momento tenía levantadas el Instituto Nacional de Salud (INS), porque acababa de pelear contra el chikunguña, virus de características similares. Esto permitió que las notificaciones de casos nuevos no tuvieran el desborde preocupante que se avizoraba.

Un grupo de pacientes y sus familias merecen el respeto general por ser los grandes aportantes al conocimiento científico en

Pero el asunto no paró ahí. Tres meses después se empezó a insinuar que el virus del Zika podía estar relacionado con un aumento significativo de defectos congénitos en niños cuyas madres habían sido infectadas durante el embarazo, lo que motivó que el Instituto Nacional de Salud se dedicara a vigilar de forma exhaustiva a las mujeres que podían estar expuestas a esa condición, todo a través de seguimientos y medidas que incluían un acompañamiento permanente.



Sin tregua, y sin antecedentes similares, se ejercieron estas acciones sobre 18.117 gestantes, a las que se aplicaron todos los parámetros de un exigente protocolo de investigación que, a la postre, hizo posible definir con claridad el espectro inédito de los daños que el virus causa en los tejidos fetales, lo cual incluía la certeza de su presencia en estructuras insospechadas que impedían su desarrollo.



Estos hallazgos fueron motivo del reconocimiento de la comunidad científica internacional y su publicación en las revistas más prestigiosas en su campo, pues los investigadores colombianos configuraron de manera específica el síndrome de Zika congénito (SZC), que hoy es aceptado en el mundo. Es de gran valor su hallazgo, además del conocimiento que deja en cuanto a prevención de los casos más graves de este tipo que se presenten de forma inesperada para autoridades sanitarias impotentes.



En nuestro país, miles de gestantes en riesgo dieron a luz 318 niños con SZC, que continúan en seguimientos y bajo cuidadosos esquemas específicos e interdisciplinarios, para ellos y sus familias. Aquí no hay que llamarse a engaños, y, aunque lo ideal hubiera sido que no se presentara ningún caso, se debe tener presente que el continente entero se enfrentaba a un agresor desconocido.



Gran trabajo el del Instituto Nacional de Salud, que, con hechos como este, refuerza su valor como el responsable de la salud pública de todos. En el mismo nivel hay que poner a este grupo de pacientes y sus familias, que merecen el respeto y la consideración general por haberse convertido de modo involuntario en los grandes aportantes al conocimiento científico en el mundo.



EDITORIAL

