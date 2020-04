Y la banda sigue

El cantante Juanes, conocido no solo por sus canciones esperanzadoras, sino por sus constantes llamados a la solidaridad, llevó a cabo el sábado pasado –junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá– un conmovedor concierto sinfónico virtual, con el adecuado título de #VolverteAVer. Fue transmitido tanto por la página de EL TIEMPO como por YouTube. Y terminó en una conversación con los lectores y los seguidores del periódico, conducida hábilmente por el periodista Julio César Guzmán, en la que el músico colombiano contó los pormenores de la presentación con la sencillez y la claridad que han sido su marca de estilo.

Se trató de un trabajo de una calidad indudable, pero también de una oportunidad, en medio de las nuevas decisiones sobre la cuarentena, para recordar desde aquella música que ha recorrido el mundo tantas veces –y desde la música, en general, que suele revivirles a los auditorios ciertos momentos de la vida– la vocación humana y, en especial, la colombiana, a sobreponerse a los tiempos difíciles.



En este mismo espacio se han venido reseñando esas iniciativas llenas de humanidad, que quizás han llegado a sus puntos más altos durante los conciertos globales en línea organizados por el cantante de música country Willie Nelson y la estrella pop Lady Gaga, pues no les sobra razón a los que insisten en que en estos momentos de la pandemia la voz –el sonido que se vuelve música– se ha convertido en el instrumento para que las personas puedan tocarse.



Es una época especial, particular, exigente, para todos los oficios, pero para los artistas –y en particular para los artistas escénicos– ha significado la constatación de que cada vez se encuentran más a la mano de sus espectadores y tienen que seguir creando de modos que quizás nunca habían explorado. Dicho de otro modo, la pandemia ha hecho redescubrir a emisores y receptores el valor y la función del arte. Y es claro que el impulso de crear, y de armar comunidades alrededor de la música, va a seguir creciendo.



EDITORIAL