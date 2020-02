Weinstein, culpable

Luego de meses de especulaciones, de testimonios brutales de sus numerosas víctimas y de movimientos de redes sociales que han empezado a conseguir un verdadero cambio en la cultura machista y jerárquica del mundo entero, el veterano productor de Hollywood Harvey Weinstein fue hallado culpable de agresión sexual y de violación por un jurado de Nueva York.

Pasará por lo menos cinco años en la cárcel. El fallo es simbólico e histórico –un punto de giro, en términos de guionista de cine– porque ninguna industria volverá a tolerar los abusos de poder ni los acosos que durante tanto tiempo se tomaron como gajes del oficio. Eran cotidianos, permitidos y asumidos como normales; es más, naturales.



Weinstein, el productor superpoderoso, explotador y abusivo desde sus primeros triunfos como distribuidor de películas internacionales de calidad, sacó adelante una era dorada del cine independiente norteamericano, montó las carreras de una generación de actrices que sobre todo padecieron sus avances y sus despotismos, y convirtió la carrera por los premios Óscar en un campo de batalla, pero ahora es este magnate enfermo y venido a menos que desde el día del fallo no ha podido mudarse del hospital de Manhattan a la cárcel de Rikers Island por culpa de una serie de problemas de espalda.

Como dijo el fiscal del distrito a la salida del juicio, se trata de una nueva y firme esperanza –de un verdadero punto de inflexión– en el horizonte de las sobrevivientes de abusos y de ataques sexuales. Weinstein, que no solo fue el gran impulsor de las carreras de cineastas como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh, sino también una importante figura en la política liberal de Estados Unidos, es hoy la prueba evidente de que por más grande que sea su dominio, ningún poderoso puede permitirse a sí mismo lo que no le permite la ley. Es así de simple. Pero no ha sido nada fácil llegar a esa conclusión.



Tuvieron que darse una exhaustiva investigación de 'The New York Times' y un demoledor reportaje de 'The New Yorker' para que cayera semejante emperador. Tuvo que tomar forma el movimiento #YoTambién, desde las redes sociales hasta las calles de todo el planeta, para que las víctimas dejaran atrás la cultura del silencio y se sintieran menos solas. Pase lo que pase con los demás sonados casos de abusos que se han estado indagando –el tenor español Plácido Domingo, por ejemplo, ha pedido perdón a las mujeres que lo acusan de acoso–, es claro que de aquí en adelante nada será igual: las reglas han cambiado irremediablemente para bien.



De las viejas reglas habrá que seguir defendiendo el debido proceso –tan ignorado por las impacientes redes– que merecen todos los acusados en un estado de derecho. Poco más. Porque muchas y muchos vivieron con temor de hablar, de señalar los traumáticos caprichos de los jefes, durante demasiado tiempo. Y que el dinero y el poder dejen de ser un fuero, y sea claro para los profesionales de cualquier industria que una carrera no tiene que ser un viacrucis, es una buena noticia que quizás se esté dando en un mundo menos regido por el miedo.



