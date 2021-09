Vuelve y juega

“Esto está terrible”. La expresión es de una mujer que casi a diario es testigo de hechos delictivos que ocurren en su barrio o mientras viaja en el transporte público. De tanto que ha visto, se volvió experta en detectar al maleante que la sigue, al que se agazapa bajo el puente, al que se camufla en el bus o a quien el acento lo delata: extranjero o nacional. No importa, lo que sí le preocupa es que percibe que las cosas han empeorado; de ahí su expresión, la misma que otras personas repiten en Medellín, Cali, Barranquilla o Quibdó.

Y sí, la situación está “terrible”. Las secuelas de la pandemia, de las protestas, de la degradación de la situación personal y familiar han encontrado en el delito una fuente de aprovisionamiento que le pasa factura a la sociedad entera. Ya sea en un restaurante de lujo o en una carnicería, con delincuentes en moto o en bicicleta, lo cierto es que el deterioro de la seguridad ciudadana a nivel nacional es alarmante. Y lo más grave es la violencia y el homicidio que acompañan estas acciones, y que siguen al alza.



Las autoridades presentan resultados, no se puede ocultar. En Bogotá se han desmantelado bandas, se han capturado asesinos, se ha incrementado el número de policías y se ha priorizado el asunto, aun por encima de la pandemia. Pero pareciera no ser suficiente. Los atracadores siguen en las suyas, hiriendo a mujeres solas por robarles un celular, asaltando a deportistas o humoristas e intimidando a familias en grupos de diez delincuentes que se movilizan en motos.



Ciertamente, la cancha está desigual, la percepción es que es más lo que hacen los maleantes que la capacidad de reacción de la Policía. Y en el nuevo debate sobre cuál es la mejor estrategia para combatirlos surgen ideas como la militarización de calles o bajar al parrillero de la moto o multiplicar la seguridad privada. Todas son medidas que pretenden dar repuesta al desespero ciudadano, pero que no por ello son convenientes.

Es verdad que el Ejército en la calle disuade y fortalece el mensaje de presencia de la autoridad. Varias ciudades del mundo lo han hecho en situaciones excepcionales. Bogotá lo hizo en la época del exalcalde Garzón para patrullar Ciudad Bolívar, o Peñalosa para contener la asonada de noviembre de 2019. ¿Hoy se justifica? Para muchos, sí, pero es una solución a corto plazo. Los militares no están para cuidar de forma permanente calles ni barrios o capturar ladrones, además de que pueden generarse equívocos en relación con la misión institucional de la Policía.



Claudia López, la alcaldesa, sugiere una fórmula intermedia: apoyo de la Policía Militar en ciertas zonas, como barrios peligrosos, y para que ayuden en el control de armas. Su labor sería disuasiva y de colaboración con la Policía local. Si temporalmente esto contribuye a mejorar los indicadores, bienvenida la propuesta. Pero la Administración es la que debe apersonarse del tema de seguridad, reclamar más inteligencia para desvertebrar organizaciones como las del robo de celulares, bicicletas y demás; explorar estrategias innovadoras que generen confianza. Hay que evaluar el asunto del parrillero: quizás no bajarlo de la moto, pero sí que más motociclistas contribuyan a alertar sobre un delito; revisar los tiempos de reacción de la Policía y no dejar que el crimen vuelva a pelechar allí donde estaba erradicado. Sin olvidar que la justicia, eficaz y pronta, tiene un papel clave en esta lucha.

EDITORIAL