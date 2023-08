Vuelve el Petronio

Está cumpliendo veintisiete años el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y resulta difícil dar con un solo espectador que no admire su bella y comprometida puesta en escena de la música afrocolombiana. Hubo un momento, al principio del evento, en el que las calles de Cali se llenaban de la música orquestada que pedía cierto público, pero muy pronto las por mucho tiempo marginadas músicas tradicionales del Pacífico –las marimbas, las chirimías, los violines– se fueron tomando la fiesta, el público pasó la voz hasta convertir el evento en un rito nacional y las jornadas se llenaron de prestigiosos intérpretes y de productores en busca de sonidos inesperados.

El Petronio se ha llevado a cabo en teatros, en plazas, en estadios de Cali. Esta edición, la 27, que empezó ayer y terminará el próximo lunes, volverá a darse en la llamada ‘Ciudad Petronio’: la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en el sur de la ciudad. Se espera a unos 37.000 turistas listos a seguir el concurso de siempre, la agenda educativa que suele dar sorpresas y la muestra de cocinas vivas, bebidas vivas y estéticas del Pacífico que son un espaldarazo a la economía de la región. Se ha apostado esta vez por una serie de ensambles que experimentarán con las voces y las percusiones de la región: Big Band Quinta Corchea, Ensamble Internacional y Voces y Rostros del Pacífico.

Hay también agrupaciones importantes de dos países invitados: Ganbé Brass Band, de Benín; y Hot 8 Brass Band, de Estados Unidos. Pero, como podrá comprobarse en la transmisión que harán Telepacífico y Señal Colombia, la gracia del Petronio es y seguirá siendo su exhibición –con visos de restauración– de la riqueza y de la maestría de la cultura afro de este país.

Que el célebre Grupo Niche se presente por primera vez, no obstante responder a otras tradiciones musicales, es señal de que el Petronio no solo no para de crecer, sino que insiste en ser un diálogo con el mundo.

EDITORIAL