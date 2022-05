Vuelve Cannes

En tiempos de plataformas, y de redes sociales que ponen a las estrellas al alcance de todos, cada día es más frecuente la pregunta por el futuro del mundo de las películas: de sus grandes personalidades, de su glamour, de su capacidad de llevar a los espectadores a los teatros más allá de las superproducciones de superhéroes. Quizás lo más interesante de la edición número 75 del Festival de Cannes, que comenzó en la noche del martes pasado, sea la sensación de que siguen en pie –y con fuerzas renovadas– tanto los cines de todos los tonos como la reverencia por las figuras de la industria.

Comenzó el festival no solo con el espectacular desembarco del equipo de la segunda parte del clásico norteamericano Top Gun, elogiada por los críticos y aplaudida a rabiar durante un poco más de cinco minutos, sino con la Palma de Oro honoraria para su comandante: el actor Tom Cruise. Pero la verdad es que el público asistió en masa y sin tapabocas a los encuentros con los elencos de los largometrajes que continuaron con la inauguración de la muestra, y que resulta imposible conseguir entradas a las nuevas obras de algunos de los grandes nombres que crecieron gracias a Cannes.



Se habla, dentro de la competencia, de las nuevas películas de maestros como David Cronenberg, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Claire Denis, Christian Mungiu, Park Chan-Wook y Kelly Reichardt. Pero también de los estrenos mundiales de Elvis, de Bazz Luhrmann, y Three Thousand Years of Longing, de George Miller. Es clara la sensación de que el festival está de vuelta. Es contundente el llamado a no dejar morir la experiencia del cine, que es la experiencia de encontrarse con desconocidos a reconocer juntos –en la pantalla– los rasgos de la propia vida.



Quizás los tiempos de las estrellas más grandes que la realidad estén desvaneciéndose. Pero la fuerza del Festival de Cannes de 2022 parece sugerir que el cine no es una cosa del pasado, un legado del siglo XX, sino un refugio que siempre va a estar allí.

