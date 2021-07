Vuelve Cannes

El regreso del Festival de Cannes, luego de un año de eventos virtuales en medio de la incertidumbre, es el regreso del cine de autor –y su reivindicación– cuando el éxito abrumador de las plataformas obliga a preguntarse si lo comercial acabará ganándole el eterno pulso a lo artístico en el séptimo arte. La respuesta, por supuesto, es no: aplicaciones como Netflix o Disney Plus o HBO Max pueden enrarecer la curaduría del inmenso archivo de las cinematografías mundiales, y privilegiar ciertas fórmulas en detrimento de los relatos más personales, pero no solo no son el fin de las voces audaces, sino que han estado rescatando justo a tiempo el trabajo de cineastas de primera.

Como si no bastara, el regreso de Cannes, un par de meses después de lo acostumbrado, podrá haber estado marcado por las imágenes propias de estos días de pandemia, ha puesto a un jurado presidido por el maestro norteamericano Spike Lee –ni más ni menos– a observar trabajos extraordinarios y llenos de coraje de grandes realizadores como Léos Carax, Asghar Farhadi, Todd Haynes, Nanni Moreti, François Ozon y Wes Anderson, que son la demostración de que, aun cuando hacer cine siga siendo una proeza y lo sea todavía más en ciertos periodos más dominados por los gerentes que por los artistas, siempre se darán las obras y los autores irrepetibles.



El regreso a Cannes es también el regreso de la industria colombiana del cine a los grandes festivales: ‘Memoria’, el nuevo largometraje del prestigioso cineasta tailandés Apichatpong Weerase-thakul, es una coproducción con Colombia –con la valiosa productora nacional Burning Blue– filmada hace dos años en diferentes lugares del país. Por una parte, habla de las heridas y de las cicatrices de este territorio. Por otro lado, recuerda que luego de dos décadas de grandes avances en nuestra cinematografía, de respaldar a un par de generaciones de cineastas talentosos, ni siquiera una peste puede echar abajo los saberes y los futuros que se han venido construyendo.



EDITORIAL

