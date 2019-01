Visibilizar la indigencia

El de la indigencia sigue siendo un problema que, desafortunadamente, la sociedad trata de invisibilizar. Pero cuando el asunto se hace evidente –como ocurrió tras la eliminación de la reconocida olla del ‘Bronx’, en Bogotá– sucede todo lo contrario: la gente empieza a ver indigentes por todas partes. Y entonces se exigen acciones inmediatas, se pide atención oportuna, atacar el problema de forma radical o, incluso, trasladarlo hacia otros sectores de la ciudad.

Desde mediados del siglo XX, el fenómeno de habitantes de la calle se ha hecho visible en Bogotá. Y el número de personas en esta condición varía con los años: de menos de 5.000 a mediados de los 90 se pasó a más de 10.000 en el 2011. Hace menos de un año, el Dane entregó el resultado del más reciente censo aplicado a esta población. Aunque el indicador no varió de manera sustancial –en la ciudad hay 8.477 hombres y 1.061 mujeres en la calle–, sí reveló otros aspectos que vale la pena mencionar ahora que el Concejo vuelve a mirar la cuestión.



Lo primero que llama la atención es la cifra, que se ha mantenido prácticamente inalterable en la última década, lo cual no es una noticia ni buena ni mala, pero evidencia que el fenómeno, que conlleva un drama humano, sigue ahí. Las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Kennedy concentran el grueso de estas personas, aunque su presencia se extiende prácticamente a toda la ciudad. Las edades promedio oscilan entre 20 y los 45 años. Y –esto sí es para preocuparse– casi el 70 por ciento de ellos llevan más de seis años habitando bajo los puentes, en el espacio público, en inquilinatos o en instituciones de atención. Estar más de un lustro en esa dura situación indica que una vez allí es difícil salir, sobre todo cuando, como lo revela el Dane, son el consumo de drogas y los conflictos familiares los factores que más inciden a la hora de tomar esta opción de vida.



Desde el cabildo distrital, como decíamos, se ha vuelto a mirar el tema. La Comisión de Gobierno alertó sobre la presencia de estas personas en barrios como La Favorita o el caño de la calle 6.ª y el problema de la inseguridad que, según los residentes, se está presentando. Pero, sobre todo, los concejales hicieron un llamado para que el Gobierno Nacional también se apersone de la situación, pues un alto porcentaje de habitantes de la calle provienen de otras regiones.



Cabe resaltar la labor que viene adelantando la Secretaría de Integración Social. Ante el desafío que representa el fenómeno –incluso hay extranjeros en esa condición–, el hecho de que de los casi 9.000 habitantes de la calle 2.200 estén dispuestos a dejarse ayudar y que de este grupo 558 hayan culminado con éxito su rehabilitación es una luz de esperanza que debe abonarse a estrategias como los Ángeles Azules.



Pero falta muchísimo por hacer. El censo no puede servir solo para el diagnóstico. Allí se advierte con claridad que mientras la oferta de alucinógenos no se ataque de raíz y no exista una política clara con énfasis en la atención a los graves problemas de violencia intrafamiliar que subyacen tras esta situación, las calles seguirán siendo el primer referente para que más ciudadanos intenten escapar de su realidad, alternativa que no puede seguir pelechando por inviable e inhumana.