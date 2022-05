Hay que decirlo claramente: la viruela del mono es una preocupación solo en el sentido de que su propagación sea relevante, lo que de acuerdo con los expertos de salud se traduce en que esta enfermedad tiene pocas posibilidades de crear un escenario similar al del nuevo coronavirus, incluso si se aumenta el centenar de casos que se han diagnosticado en el planeta. Por supuesto, después de dos años de vivir dentro de una pandemia es apenas entendible que genere angustia y alarma cualquier anuncio que se haga sobre la difusión de un virus o de cualquier enfermedad por el mundo.



Por lo que urge poner las cosas en su verdadera dimensión, sin minimizar los potenciales efectos, pero sin dejar de lado que es necesario mantener una vigilancia expectante. Todo lo anterior en razón de que no se puede caer en la psicosis colectiva que empieza por difundir la información –mucha sin sustento– que con la misma velocidad de un virus puede extenderse por las redes sociales y las cadenas personales de mensajería que terminan formando una espiral en el que las primeras víctimas son la sensatez y el sentido común.



De ahí que haya que echar mano de lo aprendido durante la pandemia y fortalecer el precepto de que la salud colectiva depende de la salud individual y viceversa, todo en un marco de responsabilidad que exige conocer los verdaderos riesgos de las potenciales amenazas a partir de fuentes rigurosas y de autoridades sanitarias idóneas. En otras palabras, combatir la infodemia (epidemia de mala información.

Saber, por ejemplo, que la viruela del mono es producida por un virus que no es nuevo, que no se propaga de la misma manera que el virus del covid-19 porque para contraerla se necesita entrar en contacto cercano con animales infectados y que la transmisión entre humanos es inusual atenúa de manera significativa la posibilidad de que el mundo entre en cuarentenas similares y se requiera desplegar medidas de corte planetario.



Aunque el virus ya llegó a América Latina, con un caso reportado ayer en Argentina, es muy importante insistir –sobre todo en nuestro país– en que los únicos autorizados para hablar con propiedad sobre casos confirmados son el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, por lo que cualquier sospecha tiene que ser verificada por estas entidades que ya proporcionaron las instrucciones necesarias a todos sus homólogos en las regiones para que actúen con la presteza que el momento requiere y evitar, de paso, situaciones como las ocurridas esta semana en las que de manera ligera se anunciaron casos que si bien resultaron falsos, no dejaron de provocar temores en los sitios en donde se referenciaron.



Si bien lo vivido con la pandemia de covid-19 ha sensibilizado a la humanidad con respecto a hechos similares, también de ella deben desprenderse todas las herramientas no solo para cualificar nuevas agresiones de este tipo, sino también para estar preparados de manera racional ante el sinnúmero de patógenos que por muchos factores hoy hacen fila para tomar a los humanos como huéspedes. En síntesis, hay que estar vigilantes, pero alejados del pánico.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com