Virtualidad y brechas

Que la pandemia y varias medidas de choque tomadas para enfrentarla acarrean riesgos de acentuar las brechas en campos tan cruciales como la educación se viene escuchando casi que desde el momento mismo en que se registró el primer positivo por covid-19 en el país.



Un informe de la Universidad Javeriana que analiza los resultados de las más recientes pruebas Saber 11 confirma, con cifras, este temor y les da renovados argumentos a quienes, con razón, insisten en que hay que dar más pasos, seguros, claro está, hacia el objetivo de que los alumnos regresen a las aulas luego de un año en el que la gran mayoría ha tenido que seguir sus estudios de manera virtual.



El documento, apoyado en los resultados de la prueba estatal, califica, con razón, de preocupante que las brechas entre los estudiantes de buen rendimiento y aquellos con un desempeño insuficiente. Las autoras del trabajo apuntan a un factor: poder contar con equipos y tecnología para continuar con los estudios desde el hogar. Y es que el puntaje global promedio de los estudiantes con acceso a internet cayó un punto, en comparación con los resultados de 2019, mientras que entre los que no cuentan con conexión cayó tres.



Hay que resaltar, también, que mientras los alumnos de planteles privados mejoraron sus calificaciones de 266 a 272 puntos en promedio, en el sector público no hubo mayor variación, lo que aumentó la brecha entre estos dos sectores de 25 a aproximadamente 30 puntos. La brecha entre sectores urbanos y rurales también creció: pasó de 22 a 25, esto según datos de un informe similar a cargo del Observatorio de Gestión Educativa de Empresarios por la Educación.



Coinciden las autoras del documento de la Javeriana, Luz Karime Abadía, Silvia Gómez Soler y Juanita Cifuentes González, en que es alta la probabilidad de que estos sean apenas los primeros impactos medibles de haber tenido que cerrar los planteles y en que en el futuro sea más visible y más difícil de borrar la huella de lo vivido durante esta pandemia.

Tiene que alarmar saber que a estas alturas solo el 4,7 por ciento de los estudiantes del país hayan podido volver a los salones FACEBOOK

TWITTER

El Ministerio de Educación ha hecho la tarea de trazar la hoja de ruta, mostrando una clara conciencia de lo que está en juego. Pero el panorama sigue siendo preocupante. Otro estudio de la misma universidad reveló que el 40 por ciento de los alumnos dejaron de asistir a las clases que se dictan por internet. Un informe de la iniciativa #LaEducaciónPresencialEsVital es aún más inquietante, pues plantea que apenas el 4,7 por ciento de los estudiantes de los colegios públicos del país han podido regresar a los salones bajo la modalidad de alternancia.



Hay que decirlo de nuevo: este asunto debe tener un lugar mucho más central del que hasta ahora ha tenido. Es gravísimo que el avance en el regreso a los colegios, especialmente los oficiales, no se dé a un ritmo mayor. Este tiene que ser un propósito nacional que involucre a todos los sectores. En ese escenario, es sensato el llamado hecho por expertos a Fecode y asociaciones de maestros, que consideran que no hay condiciones para el retorno, con el fin de construir consensos.



La evidencia científica sigue arrojando partes de tranquilidad, que contrastan con la preocupación que siembran los datos sobre el impacto de no ser más ambiciosos, con responsabilidad, en la tarea de alcanzar una nueva y satisfactoria normalidad en un campo en el que hay tanto en juego.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com