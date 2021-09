El asesinato de antiguos combatientes de grupos armados ilegales en vías de reintegración, un fenómeno criminal desafortunadamente extendido a todos los procesos de negociación de conflictos internos en el mundo, sigue siendo un enorme desafío para la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Desde la firma de la paz con esa guerrilla, hace 5 años, han sido asesinados 289 desmovilizados, según los datos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. En promedio, como lo puso en evidencia un reportaje multimedia de este diario, cada seis días han matado a un ex-Farc.

Las disidencias de esa misma guerrilla, según las investigaciones en las que se han logrado avances y capturas, aparecen como el principal verdugo de sus antiguos compañeros de armas. Alias Gentil Duarte es señalado como el principal azote de los reinsertados.



No son los únicos violentos contra la paz. El ‘clan del Golfo’, el Eln en sus planes de expansión criminal y bandas de narcos con alcance local y regional, como ‘los Pelusos’ y ‘la Constru’, son responsables de decenas de crímenes. Se trata de un fenómeno complejo que se enmarca en la histórica incapacidad del Estado para llegar e imponerse con desarrollo y oferta institucional en todo el territorio.



Como a la desmovilización de las Farc no le sucedió la llegada de la legitimidad, al menos no en la medida que requería el reto, grupos armados de todas las pelambres han aprovechado tal vacío. Por eso, en las regiones donde están matando a los desmovilizados es también donde han sido victimizados los líderes sociales y, en general, toda la ciudadanía.

Se trata también de garantizar que las víctimas puedan, por fin, conocer las verdades que requieren para sanar sus heridas. FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno ha entendido la magnitud del reto y ha incrementado sus acciones para proteger a los excombatientes. Así, además de los planes colectivos de seguridad, se han implementado centenares de esquemas individuales, traslados de zonas de riesgo y alertas tempranas. Pero, como bien lo señaló en entrevista con este diario el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, mientras la cifra de asesinatos de estas poblaciones sea superior a cero, ninguna medida será suficiente y deberán tomarse nuevas acciones.



Después de décadas en la criminalidad y el narcotráfico, las Farc entendieron su derrota militar y optaron por la paz. Una paz que sigue en construcción y cuya legitimidad depende de que los miles de víctimas de esa guerrilla vean castigos efectivos contra sus miembros en la Jurisdicción Especial para la Paz y resultados en materia de verdad, reparación y no repetición.



Está claro que la muerte violenta de cualquier colombiano es una tragedia para el país. Y tratándose de desmovilizados que siguen firmes con sus compromisos con la paz, esa situación tiene retos adicionales. Cumplir como Estado con la promesa de proteger a los que volvieron a la vida civil para honrar la ley, aceptar los castigos que les impongan y reparar sus crímenes es una obligación. Dar todos los pasos para lograrlo no solo les quita a las nuevas bandas posnegociación mano de obra calificada, sino que permite garantizar que las víctimas tengan la posibilidad de conocer las verdades que los asesinados se han llevado consigo a la tumba.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com