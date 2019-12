Violencia íntima

El mismo día que este diario publicaba un informe sobre el incremento de la violencia intrafamiliar en el país (subió 22,65 % en el último año), se conocía el caso de un joven que había asesinado a su padre como reacción al maltrato que este le infligía a su madre, según dijo la policía. Un triste retrato de esa otra violencia que, por íntima, muchas veces suele estar subregistrada en los indicadores oficiales.

Según el balance presentado esta semana por la Fiscalía General, entre enero y noviembre del año que termina hubo 225 homicidios relacionados con violencia doméstica. Si bien se ha logrado judicializar el 88 % de ellos, no pasa lo mismo con las 91.000 víctimas que dejó este delito en el mismo lapso, cuando apenas se consiguió esclarecer el 14 %, lo que tiende un manto de duda acerca de la aplicación de justicia pronta y segura para los afectados.



Lo propio sucede con la violencia sexual, otro de los crímenes abominables por los que la sociedad clama justicia. Son fenómenos ligados, toda vez que con frecuencia esta tiene lugar en los hogares y el victimario es un familiar. Los delitos de este tipo pasaron de 33.865 en 2018 a 33.891 este año, para un incremento del 0,8 %. Aquí, el esclarecimiento y las condenas están por debajo de lo aceptable: apenas el 11,8 % logran tener algún avance en los despachos de las autoridades. Peor aún: las condenas contra personas acusadas de cometer abuso sexual bajaron de 43 a 26 % en los últimos años.

Concluye el mismo informe algo que no nos deja bien parados, ni como sociedad ni como referente de justicia: ni en la violencia doméstica ni en la violencia sexual las condenas superan el 30 % de los casos, y el 85 % de los crímenes quedan en la impunidad.



Son cifras que deben llamar a la reflexión. Un país con semejante récord revela que algo está enfermo muy dentro de su sociedad, en el seno de la familia y de las relaciones interpersonales. Con el agravante de que se trata de una violencia que destruye hogares, nos expone a seguir multiplicando patrones de conducta agresiva y de maltrato, al tiempo que rompe los lazos de confianza y comunicación, fundamentales en la construcción de más y mejores ciudadanías.



Dice la Fiscalía que en lo relacionado con violencia intrafamiliar, las dificultades están en que muchas víctimas no siguen adelante con los procesos y los investigadores se quedan sin testimonios que resultarían fundamentales a la hora de judicializar a los agresores. Así mismo, la congestión en los despachos hace que estos procesos se estanquen por falta de fiscales especializados.



En un país con más de 11.000 homicidios registrados en el último año y un aumento en los hurtos superior al 10 %, resulta complejo pedirle al aparato judicial que atienda eficazmente los casos de agresión que tienen lugar en la casa. Pero hay que hacerlo. Es un deber de la justicia atacar decididamente estos flagelos por todo lo que implican. Si permitimos que la violencia siga siendo la constante allí donde deberían anidar el respeto por el otro y el cumplimiento de las normas, no tendremos derecho a quejarnos. Y en ello juegan papel preponderante las mismas familias y el aparato educativo.



