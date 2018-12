Preocupación y asombro ha generado el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que obliga a la Superintendencia Nacional de Salud a desembolsar 85.000 millones de pesos para pagar las deudas dejadas por un grupo de EPS liquidadas con 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Preocupa porque este monto impacta la precariedad financiera de un ente de vigilancia. Y asombro porque estas decisiones en teoría abren un boquete por el que se pueden deslizar demandas contra el Estado por grietas en la vigilancia o fallos de particulares que al final paga toda la población.



De hecho, el monto, que equivale al presupuesto de funcionamiento de la entidad, corresponde a cuentas por pagar de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir, que por insolvencia financiera y poner en riesgo la salud de sus afiliados fueron liquidadas por la Superintendencia.



Es un fallo que ubica la responsabilidad total en el vigilante y no en el vigilado. El asunto es que en criterio de los demandantes, si bien la Superintendencia no tiene nada que ver con las acreencias, debe cubrirlas al haber ordenado su liquidación en procesos durante los cuales no se reconocieron sus deudas. Algo inédito en el país.



Se sabe que las deudas acumuladas en el sector hospitalario están poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, pero estas decisiones no pueden convertirse en la salida para compensarlas, algo que tiene que ser revisado por los altos tribunales judiciales.



Y no se pude olvidar que estos desenlaces también son resultado de las largas que se les dieron a muchos defraudadores particulares dentro de estas EPS, en graves vacíos de regulación, muchos de los cuales siguen campantes; como tampoco que algunas de las deudas reclamadas crecieron cuando estas empresas estuvieron en manos de la Superintendencia. Lo que se requiere hoy es poner orden general, bajo la premisa de que la frase “vigilado Supersalud” cumpla una labor preventiva para el bienestar y para los bolsillos de todos. Ese es su papel.