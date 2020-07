Vergonzosos elefantes

Este diario tituló, el domingo pasado, ‘Vergonzosa radiografía de elefantes blancos en el país’ la noticia sobre el escandaloso informe de la Contraloría General de la Nación, que acopió la Dirección de Información y Análisis y Reacción Inmediata (Diari), de ese organismo, acerca de los centenares de obras contratadas en el sector público (lo que ya significa dineros de todos), pero que por diversos motivos no se terminaron o son inútiles.

El calificativo de ‘vergonzoso’ es justo. Tal vez, inclusive sea benévolo, porque estos desangres pueden llegar a ser un perverso crimen contra la sociedad, ya que se trata de obras de beneficio común. Un hospital que no se construye no es una mera plata perdida, sino que pueden ser vidas.



Es verdad que hemos caído muy abajo en estas expresiones de corrupción, que este es un mal viejo, que se ven obras aquí y allí en ruinas, tristes, para las que una vez hubo aplausos y que fueron esperanza de la población, pero que sean 1.300 en todo el país, y que nos cuesten a todos más de 20 billones de pesos, es escandaloso y necesita correctivos inaplazables.

Esos 1.300 elefantes blancos, que no barritan, sino que son más bien silentes, exigen una reacción de los entes gubernamentales y de la justicia. Porque además son generalmente las comunidades más necesitadas, en los departamentos más pobres, las que pagan por estos arraigados descalabros. Para mayor desgracia son obras en especial destinadas a servicios públicos y a satisfacer derechos sociales y constitucionales, como acueductos para agua potable, salud, educación, vías y vivienda.



En este sentido pensemos, por ejemplo, en La Guajira. Allí gritan 53 elefantes que han costado la friolera de 1,2 billones de pesos. Y, sí, este es un departamento que, según el Dane, en 2019 tenía un índice de pobreza multidimensional del 48,8. Allí, una obra que mejoría la calidad de vida de la población, como lo dice la información, sería la represa del embalse multipropósito del río Ranchería, que desarrollaría la presa El Cercado. Y solucionaría problemas de agua y energía en La Guajira. Todo muy bonito, pero hoy no soluciona nada. Iniciado en 2005, se ha llevado aguas abajo 637.000 millones. Solo por eso es noticia.



Tolima tiene paquidermos por 798.722 millones de pesos. Magdalena, por 555.122 millones, Bolívar, por 503.914 millones. Y así se puede seguir en la vergonzosa lista del despilfarro o de dineros que fueron a dar a bolsillos particulares.



La corrupción es la verdadera pandemia, que mata en vida y contra la cual en nuestro país, no obstante todos los intentos, no se ha hallado el antídoto. Pero, visto este desastroso panorama, se necesita aunar esfuerzos y redoblarlos. Los pliegos tipo, con los que se busca mayor transparencia en la contratación pública, son una valiosa herramienta. Pero se requieren, precisamente, entidades como la Contraloría en tarea de vigilancia, se precisa de la participación ciudadana efectiva; de la misma prensa, que no decline en su tarea de fiscalizar y denunciar. Urgen justicia firme y conciencia general de que los corruptos son enemigos del pueblo.



