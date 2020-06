Venezuela, sin gasolina

Con el paso de los años, y en particular con las más de dos décadas de gobierno chavista, Venezuela se ha convertido en territorio de episodios inauditos. Pero quizás el epítome del abismo económico al que se enfrenta el país esté representado no en la escasez de alimentos, la hiperinflación, los interminables racionamientos de agua y energía o la miseria que ha hecho que alrededor de 5 millones de nacionales hayan tenido que emigrar.

Nos referimos a la aterradora e incomprensible escasez de combustible en el país que tiene una de las reservas probadas de crudo más grandes del mundo, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y que hasta hace poco era uno de los más influyentes jugadores internacionales en este mercado.



Y si bien Venezuela hace más o menos dos años venía importando gasolina, no se había llegado al punto de escasez actual que obligó al régimen de Nicolás Maduro a violar una de sus más costosas y emblemáticas líneas rojas: el sustancial incremento del precio.

La dictadura madurista acaba de importar de Irán 1,53 millones de barriles de gasolina, un número cercano a la capacidad de refinamiento instalada en el país, que ya está siendo distribuida en un inédito sistema de doble tarifa en el que, en teoría, quienes estén en el registro del denominado Sistema Patria pueden pagar un combustible subsidiado en bolívares, con un límite de litros. Y, por el otro lado, uno no subsidiado, a precios internacionales y pagado en dólares, en lo que parece una muestra más de la cuasinormalización oficial de la divisa estadounidense en el día a día de los venezolanos.



Es decir, hasta la venta de gasolina terminó politizada en el país vecino, pues el Sistema Patria es el mecanismo mediante el cual el régimen centraliza todo el asistencialismo estatal a través del carné de la patria, las cajitas Clap y los bonos, entre otros, con lo que luego amarra el voto de los ciudadanos.



Los primeros días del nuevo sistema fueron un desastre, pues a las filas de días se sumó que el combustible se agotaba con rapidez en las estaciones o simplemente no llegaban los camiones cisterna surtidores. Pero con el paso de los días, y con la orden de tener abiertas las bombas las 24 horas, la situación ha tendido a mejorar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue el próximo envío de gasolina iraní, una operación de difícil realización por cuanto Washington planea sancionar a al menos 50 buques petroleros para bloquear el comercio entre estos dos países, sobre los cuales recaen sendos y amplios paquetes de sanciones.



Pero ¿cómo llegó Venezuela a esto? La retórica oficial culpará a las sanciones estadounidenses, pero la verdad es que han sido más de 20 años de despojos, malas administraciones y corrupción que tienen a cuatro refinerías sin producir un litro, a unas destiladoras funcionando intermitentemente, a dos de tres plantas de coque inutilizadas, y con un enorme déficit de personal, como lo reseñó un reciente informe de EL TIEMPO.



En otros tiempos, un alza de los precios de esta naturaleza hubiera provocado un violento levantamiento civil como el Caracazo, en 1989. Pero Venezuela no es la misma de entonces, y el bravo pueblo, tampoco.



