Veinticinco años de Netflix

Está cumpliendo veinticinco años Netflix, la plataforma de películas y de series bajo demanda que transformó la industria audiovisual en el mundo entero. Comenzó en 1997 como un exitoso alquiler de DVD a domicilio. Diez años después, consumada la popularización de internet, se inventó el servicio de streaming que nadie vio venir, y empezó a firmar acuerdos con los grandes estudios, de Disney a Warner, para distribuir sus principales producciones. Fue en 2013, siendo ya una marca admirada en Estados Unidos, cuando decidió expandirse y ser una de las más reconocidas productoras del mundo: trabajos como Orange is the New Black, Narcos y Stranger Things no solo la pusieron a la vanguardia, sino que señalaron el futuro del cine y la televisión.

Netflix llega a su aniversario veinticinco con la noticia de que, por culpa tanto de la costumbre de compartir las contraseñas en familia como de una enorme competencia liderada por Disney+, Prime Video y HBO Max, ha tenido un bajón considerable en el número de suscriptores: ante esa realidad, sus gerentes han dado pasos para la posibilidad de incorporar avisos publicitarios a la plataforma. La empresa pasa, sin duda, por un momento de crisis. Su éxito, sin embargo, sigue siendo un hecho. Y ha obligado a los estudios cinematográficos, las salas de cine, las distribuidoras de DVD, los servicios de televisión por cable, los canales de televisión abierta –y todos los profesionales y los creadores que dependen de estas empresas– a replantearse sus oficios y sus negocios.



Colombia, tan leal a sus canales de toda la vida, no ha sido ajena a semejante transformación. Hoy todas las plataformas, de Disney+ a Prime Video, han echado a andar producciones nacionales filmadas con nuestros artistas en nuestros territorios.

Y, como lo prueban algunas películas y telenovelas recientes, el pulso entre el streaming y la programación parece haberse vuelto más bien una colaboración a favor del talento, la reflexión y el entretenimiento.

EDITORIAL