Vandalismo irracional

La proliferación de noticias falsas está degradando la protesta social y deslegitimando el justo reclamo que muchos puedan tener. No de otra forma se entiende lo sucedido en las últimas horas. Por un lado, un bebé perdió la vida ayer en la vía Buenaventura-Cali cuando se impidió el paso de la ambulancia que lo trasladaba a un centro asistencial. Y en la noche del sábado, en incidentes ocurridos en la autopista Sur y portal de las Américas, en Bogotá, un policía fue quemado y varias ambulancias y personal médico atacados por vándalos luego de que en las redes circuló el rumor de que estos vehículos eran utilizados para llevar manifestantes a manos de la Policía.



La Alcaldía Mayor ya anunció que denunciará estos últimos hechos internacionalmente por tratarse de un delito grave y de una flagrante violación de los derechos humanos. La tripulación de una ambulancia es ajena a cualquier tipo de conflicto y solo cumple una misión humanitaria. Los intentos de la Administración por instalar mesas de diálogo y entendimiento se han visto frustrados ante la labor sistemática y calculada de grupos violentos que quieren impedir a toda costa que el diálogo se imponga.



Los desafueros están tocando fondo. Las voces de las mujeres que aparecen en una campaña de la Secretaría de Movilidad de Bogotá haciendo una petición sentida a no destruir el sistema de transporte público son elocuentes. Una de ellas narra, por ejemplo, cómo ha tenido que destinar 11.000 de los 15.000 pesos que gana a diario en pagar un taxi que la lleve de la frutería donde trabaja a su casa, ante la imposibilidad de hacerlo en TransMilenio, como es su costumbre.

La ciudadanía que respalda las marchas pide ahora cordura a quienes

Como estas voces, son muchas las que desde hace varias semanas se vienen levantando en contra de la destrucción de buses, estaciones, terminales y demás. No solo aquí, sino en Cali, donde los daños al sistema MIO también son elocuentes. Las pérdidas de TransMilenio suman 18.000 millones de pesos, y las de la infraestructura en la capital del Valle, no menos de 100.000 millones. Allí se destruyeron 47 de 55 estaciones. En Bogotá, el 40 % del sistema no puede operar a cabalidad, 54 estaciones quedaron inservibles y 1.000 buses con destrozos. Además del vandalismo, también ha habido destrucción de mobiliario, sedes de entidades públicas, supercades, monumentos y otros elementos que constituyen el patrimonio público de una ciudad y sus habitantes.



Todas estas acciones fuera de control terminan golpeando al 70 % de la población bogotana, que debe usar bus para sus desplazamientos. Son daños que acaban pagando los mismos ciudadanos, vía impuestos. Que no quepa duda: el ataque a este tipo de infraestructura es directamente proporcional a una mayor inequidad de la sociedad. Eso deberían entenderlo los vándalos y sus patrocinadores.



No nos equivocamos al afirmar que buena parte de las manifestaciones que han tenido lugar en el país han transcurrido de forma pacífica, y la misma ciudadanía así lo ha reconocido. Pero es esa misma ciudadanía la que hoy les pide cordura a aquellos que han decidido emprenderla contra bienes y servicios de los que dependen millones de personas a quienes les están violando su derecho fundamental a la movilidad.



