Valiosa contribución

Hace un año, cuando se conocieron los primeros casos de covid-19 en Colombia, el Gobierno presentó su estrategia de mitigación, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, acuñó una expresión para dejar claro que la historia iba para largo y que las críticas debían tener en cuenta esa extensa duración: “Esta no es una carrera de 100 metros, es una maratón”. Este funcionario, como viceministro de Salud del gobierno anterior, había llevado sobre sus hombros el control de las dos mayores epidemias durante los años previos al covid: la del chikunguña y la del zika. Y ahora ha sabido poner esa experiencia al servicio de este colosal reto.

El Gobierno se puso varios desafíos en esos primeros días. La estrategia inicial consistió en lentificar el inevitable contagio –“aplanar la curva”– por medio de medidas pedagógicas y de aislamiento. El manejo inicial que Colombia dio a la pandemia mereció el aplauso de reputadas instituciones internacionales. En efecto, el sistema hospitalario no colapsó durante el pico que se presentó entre julio y septiembre, y Colombia pasó de tener 5.300 camas en UCI a tener 12.000 en la actualidad.



Pero el deterioro económico del país y el cansancio con las medidas de prevención volvieron insostenibles los buenos resultados iniciales. Muestra de ello fue un segundo pico, entre diciembre y enero, que casi termina en colapso de las capacidades hospitalarias; la crisis fue atenuada, sin embargo, por la expectativa de la pronta llegada de numerosas dosis de vacunas.



En este frente ha habido tropiezos que ahora son lecciones para el futuro. El diseño institucional de Colombia dificultó a los funcionarios asumir mayores riesgos y negociar las vacunas con más celeridad, amén de que descartaron, de manera apresurada, la adquisición inicial de dosis de Sputnik V, vacuna rusa que acabó salvándoles la cara a varios gobiernos de la región.



Por otra parte, se diseñó un plan de vacunación basado en encomiables principios y la mejor evidencia científica disponible a la fecha, pero sus resultados iniciales se estrellan con las expectativas que se generaron en la ciudadanía. Aunque es cierto que los ritmos de aplicación de las dosis han aumentado en varios países después de las primeras semanas, dependiendo de la disponibilidad de las mismas, la incertidumbre es comprensible. Y si bien desde el Ejecutivo se ha enviado un mensaje tranquilizador en el sentido de que la llegada de nuevos lotes de vacunas le permitirá ponerse al día con las metas, entre ellas la de inmunizar a un millón de colombianos antes del 20 de marzo, ello no obsta para abrir el debate sobre la participación de los privados en la tarea.



Tal discusión, liderada por voces como la de Bruce Mac Master, en representación de la Andi, no debe ser un anatema. A fin de cuentas, la vacunación es tanto una política sanitaria como una estrategia de reactivación económica. Ha sido acertada la decisión del Gobierno Nacional de centralizar en manos públicas la adquisición de las vacunas, su distribución regional, la priorización de las poblaciones y su aplicación, ya que ha aumentado la confianza en el proceso y lo ha blindado, hasta hoy, de escándalos y de colados.



No obstante, como decíamos, los desafíos logísticos son exigentes y, a fin de cumplir con las ambiciosas metas, este es el momento propicio para acelerar la inmunización. Una entrada de agentes privados en etapas siguientes del plan podría definirse estrictamente y con énfasis en el principio de solidaridad. Por ejemplo, establecer que por cada dosis adquirida por canales privados se entregue una donación al esquema público. Más que desconocer el legítimo interés de las empresas para proteger a sus empleados, y su núcleo familiar, la política gubernamental debe ajustarse lo mejor posible a los objetivos de equidad y solidaridad.

No deja ser riesgoso para el esfuerzo de inmunización que ciudadanos se salten la priorización por pertenecer a una u otra empresa grande. La opinión pública podría asumir que la equidad y el orden por razones epidemiológicas han sido ignorados. Las consecuencias de una percepción de esa naturaleza serían desastrosas para la confianza ciudadana en el plan.



Sin embargo, el Gobierno podría diseñar una estrategia de ingreso de los privados en el momento adecuado, en un esquema muy regulado y con la más estricta vigilancia sanitaria. En ese sentido, hay que reconocer que el Ejecutivo contempla su participación en una fase posterior, pero bien valdría la pena que analice desde ya las posibilidades de adelantar ese propósito. Son varios los criterios que se pueden establecer para determinar ese momento. Por ejemplo, cuando la población mayor de 80 años y el personal de salud, los más vulnerables, estén vacunados, los privados podrían aportar a la eficiencia y a alcanzar con más velocidad la universalidad de la inmunización.



En conclusión, el ofrecimiento del sector privado para comprar y ampliar la oferta de vacunas debe mantenerse vigente sobre la mesa. Dentro de un marco controlado por el Ministerio de Salud, con un pilar de solidaridad y en el momento propicio del plan, podría convertirse en una valiosa contribución.



