Vacunas, bien mundial

Los mercados financieros y la opinión pública han recibido con júbilo los primeros anuncios serios sobre los avances logrados en la búsqueda de una vacuna que proteja al ser humano del mortal coronavirus.



Las bolsas se dispararon, y en las redes se registró una erupción de euforia ante la posibilidad de que los prometedores primeros resultados de los experimentos en curso se conviertan realmente en una salida de esta pandemia, que tanto sufrimiento y miseria le ha causado a la humanidad.

Desde que se identificó el engendro que causa la enfermedad, se inició una carrera científica por encontrar una vacuna o una cura que protegiera a los seres humanos y, por ende, permitiera controlar la expansión del virus y de sus tenebrosos efectos. En el Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia parecerían existir promisorias variantes de dicha medicina preventiva.



Sin embargo, es necesaria una dosis de cautela porque aún queda trecho por recorrer antes de que una o varias de las vacunas se declaren suficientemente seguras para un uso masivo y global. No se puede permitir que ahora, escudados en una posibilidad todavía en ciernes, los colombianos relajemos los esfuerzos de disciplina social que se han logrado con tanto sacrificio.



Además del camino que resta por transitar desde el punto de vista científico, existen serias inquietudes sobre los aspectos políticos y comerciales asociados a la distribución y el acceso a la vacuna, una vez sea validada por las entidades regulatorias.



Es muy posible que los laboratorios privados y las instituciones públicas que terminen patentando y controlando la producción de las vacunas exijan contraprestaciones económicas, e incluso políticas inaceptables, para permitir el acceso al compuesto.



Por ello, el Gobierno Nacional debe organizar, desde ya, una estrategia orientada a garantizar que el pueblo colombiano en su integridad tenga acceso a dicha vacuna de manera pronta, confiable, suficiente y a un precio justo. Hay que dejar en claro, frente a la comunidad internacional y al país, que Colombia no permitirá que se use la vacuna contra el coronavirus como una herramienta para hacer utilidades extraordinarias o como recurso de influencia o chantaje político internacional.

La política exterior tiene mucho que contribuir a ese propósito. A la Cancillería le corresponde liderar regional, multilateral y globalmente una posición que impida el uso discriminatorio, selectivo o punitivo de los desarrollos sanitarios para frenar el covid-19.



De hecho, el camino lo acaba de abrir la Asamblea Mundial de la Salud, que en su 73.ª edición –que acaba de terminar– adoptó por consenso, y copatrocinada por 130 países, una resolución que exige la intensificación colectiva de esfuerzos para controlar la pandemia, además del acceso equitativo y la distribución justa de todas las tecnologías y los productos disponibles para tal fin.



El texto también aboga por que las vacunas contra el nuevo coronavirus sean clasificadas como un bien público y humanitario mundial. Tarea histórica, ahora que Colombia forma parte del Consejo Ejecutivo de la OMS y el covid-19 deja en el planeta 350.000 muertos.



