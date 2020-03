Uruguay: relevo tranquilo

Uruguay se despidió del mandatario de izquierda Tabaré Vázquez y le dio –sin aspavientos ni traumatismos– la bienvenida al centroderechista Luis Lacalle Pou, en un hecho que dice mucho de la fortaleza de la democracia de ese país.

Lacalle Pou asume la presidencia para el periodo 2020-2025, después de 15 años de gobiernos de izquierda del Frente Amplio (FA) en los que brilló un socialismo moderado, sensato y realmente progresista –diferente al del siglo XXI de los afectos al chavismo– que amplió el acceso a la salud, disminuyó la pobreza y logró el crecimiento del PIB, al tiempo que aprobó leyes como la del aborto, la regulación del consumo de marihuana y la del matrimonio igualitario.



Sin embargo, en su gobierno, Lacalle Pou, de 46 años, tendrá mucho por hacer porque, no obstante los avances, deberá lidiar con una economía estancada, un déficit fiscal del 4,6 por ciento y el aumento del desempleo y la inseguridad, uno de los principales dolores de cabeza.



Y en política exterior, el nuevo mandatario prometió un giro de 180 grados respecto a la crisis en Venezuela, frente a la cual el gobierno saliente asumió una postura que apuntaba más a la salida dialogada. Además, ya dio luces de lo que serán sus prioridades: implementación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que, dijo, debería ir más allá de “cuestiones ideológicas”.



Esa ordenada transición en el país oriental es para celebrar, pues no solo es un ejemplo en la región, sino para quienes descalifican el socialismo como ideología de poder, mucho más cuando el país logró superar la dictadura cívico-militar (1973-1985).

No hay que perder de vista lo simbólico que fue que José ‘Pepe’ Mujica, líder del Senado, haya juramentado a Lacalle Pou. Tampoco, que el actual mandatario haya prometido respetar el legado político del FA y hacer que “no se vaya para atrás en los derechos”.



Buen viento y buena mar para Lacalle Pou.



