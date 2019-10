Urnas y violencia

Al contrario de lo que muchos pensaron cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc, la violencia sigue atada a la política en Colombia. Y esta es una muy mala noticia. Los numerosos hechos de este tipo –sumados a otros no menos preocupantes de corrupción, registrados en las últimas semanas– dejan claro que la situación está lejos de parecerse a aquella que se dibujó en el horizonte hace apenas tres años. Aunque en algunos lugares el panorama es hoy mejor que en los pasados comicios regionales, y si bien es cierto que son menos los municipios en alerta en esta ocasión, es verdad, asimismo, que los actos violentos contra candidatos van en aumento, comenzando por los homicidios: se han registrado siete, dos más que en 2015. Los datos disponibles demuestran que las víctimas están en todo el espectro ideológico.

También se reparten por igual entre militantes de los partidos en el poder en cada ente territorial, en la oposición y quienes se declaran independientes. Esto da una señal clara sobre lo complejo de esta arremetida violenta, en la que no hay, como años atrás, un puñado de actores violentos con propósitos rastreables, sino muy distintas dinámicas que van cambiando de matices según cada región.



A causa del cúmulo de denuncias conocidas en las últimas semanas y relacionadas con delitos electorales, en particular la compra de votos, existe igualmente la percepción de que en este frente, el diagnóstico dista mucho de ser tranquilizador.

Que el Estado haga presencia real, integral y continuada en todos aquellos lugares donde

El llamado urgente es a que la Fuerza Pública y demás instituciones estatales se esfuercen al máximo para garantizar que los comicios puedan desarrollarse con tranquilidad, en especial en los 152 municipios en alto riesgo de que se registren alteraciones, según los datos más recientes de la Misión de Observación Electoral (MOE). Restan 72 horas cruciales, en las que todos los esfuerzos deben encaminarse a salvaguardar tanto la integridad de los aspirantes como la del proceso electoral. La ciudadanía también tiene que aportar lo suyo: no puede prestarse a colaborar con empresas criminales que al ofrecer plata desvirtúan, de la peor manera, el espíritu de la democracia representativa.



Dicho lo anterior, si se quiere ver el vaso medio lleno, podría decirse que aunque persisten preocupantes fenómenos de violencia y corrupción, el país ha conocido –y en el pasado reciente– condiciones mucho más adversas para la celebración de elecciones regionales. Basta con transportarse a finales de la década de 1990, cuando se contaban por decenas los municipios en donde era una utopía ver a los candidatos en campaña. En otros tantos, ni siquiera era factible trasladar a su casco urbano el material electoral.



El reto es no regresar a esos tiempos tan oscuros. Reiteramos: la Fuerza Pública y el Estado en general deben hacer cuanto esté a su alcance para neutralizar los factores de riesgo de cara a la cita del domingo en las urnas. Esto es lo urgente. Lo importante no es un misterio para nadie: que el Estado haga presencia real, efectiva, integral y continuada en todos aquellos lugares donde su ausencia es terreno fértil para que se reproduzcan conductas que carcomen la democracia.



