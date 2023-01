Urgen protocolos

Existe suficiente consenso entre los expertos en resolución de conflictos y procesos de paz sobre la importancia de que una negociación cuente con reglas claras acordadas entre las partes. Esto es, mecanismos consensuados que contengan una hoja de ruta para actuar frente a situaciones previsibles y también ante las inesperadas.

Ponemos sobre la mesa el tema, dados los incidentes registrados en los últimos días y que tienen como marco el cese del fuego anunciado por el Gobierno, que a su vez involucra a varios actores armados que están participando en la llamada ‘paz total’ que busca su desmovilización. Episodios como el patrullaje de hombres armados en el casco urbano de Balboa (Cauca) y en Barbacoas (Nariño), donde el desconcierto de los habitantes fue general porque las autoridades parecían ceder el control sin ningún tipo de reserva, se suman a la retención por parte de la comunidad de 30 militares en zona rural de Vista Hermosa (Meta), luego de que algunos campesinos sostenían que los uniformados estaban violando el cese del fuego. Estos integrantes de la Fuerza Pública, liberados ayer, estaban realizando labores legítimas de patrullaje.

Hay que reafirmar el apoyo a cualquier intento de paz. La iniciativa del Gobierno, que busca traer tranquilidad a zonas duramente golpeadas por las disputas entre grupos armados por la vía del diálogo, y las negociaciones con el Eln en Caracas son propósitos loables.

Hay que dejar muy claro que no puede haber un solo centímetro del territorio nacional vedado para la Fuerza Pública. FACEBOOK

Dicho lo anterior, conviene ser muy claros en que será difícil alcanzar los logros propuestos si no se implementan preceptos básicos de cualquier negociación con grupos armados. Y más frente al hecho de que aquí estamos ante un desafío particularmente complejo debido a que no se trata de una negociación entre dos bandos, sino entre varios que, a su vez, están enfrentados entre sí, y algunos, además, con un perfil delictivo que no encaja en los parámetros vistos a lo largo de la historia. Un hecho inédito y tremendamente desafiante.

Esta realidad obliga a varias tareas. La primera es una comunicación directa y eficaz entre los responsables gubernamentales del proceso y la Fuerza Pública que deje muy claro su rol. La segunda es la ya mencionada de acordar y divulgar unos protocolos que fijen procedimientos, responsabilidades e instancias a las cuales acudir, así como mecanismos para evitar que una confusión o una contingencia echen por la borda lo avanzado en la mesa. ¿A qué se compromete cada grupo? ¿Qué se entiende exactamente por cesar hostilidades? ¿Qué va a pasar con las disputas que libran entre ellos, como es el caso de Arauca? Además, urge establecer quién o quiénes serán los encargados de verificar lo acordado.

Por último, es perentorio dejar muy claro, como ya lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que, no obstante el cese, no hay un centímetro del territorio nacional vedado para la Fuerza Pública. Suspender hostilidades por parte de los ilegales y acciones por parte de las fuerzas estatales no puede confundirse con escenarios de despeje o de retirada para dejar a la población civil en manos de personas al margen de la ley. Si algo ha demostrado la experiencia es que la paz llega de la mano del fortalecimiento y la consolidación de la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más conflictivas. Los incidentes de los últimos días son un campanazo y evidencian que es el momento de ajustar y corregir lo que sea necesario para evitar asistir a hechos de gravedad irreversible.

