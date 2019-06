Urge actuar

Eliminar el estigma y las descalificaciones que enfrentan quienes padecen trastornos psiquiátricos debe ser prioridad no solo de la política sanitaria específica en este campo, sino de la comunidad en general si se quiere avanzar de manera segura hacia el objetivo de atenuar el problema de salud pública en el que se ha convertido la enfermedad mental en el país.

Esta es una de las principales conclusiones emanadas del foro ‘La salud mental en la agenda política nacional: de sus planteamientos a la realidad’, convocado por la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, con el apoyo de esta casa editorial, en el que participaron representantes de todas las aristas relacionadas con el tema, encabezadas por el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y cuyos desenlaces exigen un compromiso de todos.



Basta tomar como referencia que, según la última Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), 10 de cada 100 adultos de 18 a 44 años y el 12 por ciento de los adolescentes tienen algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad de estas características, para entender que el país clama por una política que pase, sin demora, del dicho al hecho en eso de modificar indicadores que, a su vez, son causa y consecuencia de otros problemas serios que alteran el bienestar colectivo. Porque no hay duda de que detrás de las adicciones, la violencia en todos los ámbitos, la intolerancia y la desesperanza, que campean, se agazapan trastornos emocionales.

Lo grave es que esta situación no cambia frente a cuadros psiquiátricos y emocionales categorizados, como la depresión, los trastornos del afecto y la psicosis, presentes en todas las edades y cuya necesaria cobertura apenas alcanza a uno de cada 10 afectados, con el agravante de que la prevención en estos aspectos es apenas un mero enunciado.



De ahí que considerar la salud mental una prioridad, con estrategias que quedaron enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, no deje de ser esperanzador, pero, a su vez, un compromiso que debe ser a todo nivel, pues, como se demostró en este foro, no hay nada más equivocado que abordar esta problemática compleja desde una sola esquina y en el marco de una agenda de corto plazo.



Actuar sobre los llamados determinantes sociales que alteran las emociones, crear ambientes saludables en la comunidad e involucrar los espacios escolares en procesos de prevención e identificación temprana de trastornos mentales deben ser pasos obligados de alcaldes y gobernadores.



Así mismo, cualificar programas específicos de atención integral –como lo exige la norma a las aseguradoras–, proveer modelos de atención para estas patologías, estructurados por los prestadores; otorgar competencias desde la academia a todos los profesionales de la salud, definir indicadores de gestión y exigir la vigilancia permanente de los entes de control tienen que ser indeclinables líneas de acción si se pretende generar impacto en este campo.



Aunque no es fácil, lo demostrado en el foro y las voluntades expuestas por el Gobierno y demás autoridades llevan a pensar que es posible que lo debatido no se quede solo en el papel.