De nada le sirve a la crisis mundial por la pandemia la falta de confianza en los líderes de hoy. Los gobernantes que niegan la gravedad del asunto, como han negado la realidad en los tiempos del cambio climático, solamente han sumado zozobra a la impaciencia y la incertidumbre de las ciudadanías del planeta. Es por eso que la bendición Urbi et orbi del papa Francisco, ayer, ha sido recibida, por los católicos, por los miembros de otras comunidades religiosas y por los escépticos, como una voz que estaba haciendo falta o una pieza perdida que no dejaba entender el rompecabezas.

Fue, primero que todo, una imagen escalofriante, una escena icónica en el momento preciso: el papa Francisco, en una pequeña tarima en la solitaria, lluviosa y oscura plaza de san Pedro, dándole al mundo entero la bendición que suele reservarse para la Navidad y para la Pascua, y emitiendo el perdón para los fieles cristianos. Sus palabras no fueron menos impactantes: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”, reconoció en nombre de todos sus seguidores.

Trazó el camino de la cercanía, de la humildad que deberían seguir los dirigentes en los tiempos de la pandemia y en la

convalecencia global

Quedó en el aire enrarecido del planeta la sensación de que por fin uno de los guías más influyentes de nuestros tiempos había leído el asunto como debía leerse: “La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas”, aseguró el pontífice. “Nos llama a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección, no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es”.



Fue un mensaje de fortaleza y de reflexión. Pidió el Papa no temer, con los evangelios de su lado, sino entregarse a una vida en la Tierra que reconozca la fragilidad del hombre, que tome la solidaridad como eje de sus acciones, que asuma la vocación por resolver los dramas sociales, que parta de la base de que todos dependemos de todos, que valore que “nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes –corrientemente olvidadas– que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show”.



El papa Francisco se ha ganado su autoridad, en las décadas más difíciles de la Iglesia, a fuerza de reconocer serena y firmemente los errores que se han cometido dentro de la organización del catolicismo, a fuerza de aliviar los castigos que solían imponérseles a los pecados más discutibles y de leer el capítulo de la historia que estamos viviendo. Ayer, en la plaza de san Pedro, recordó que estamos en la misma barca, “asustados y perdidos”, “frágiles y desorientados”, pero además dio razones para la esperanza. Y no solo dio una muestra más de lucidez, sino que trazó el camino de la cercanía, de la humildad que deberían seguir los dirigentes en los tiempos de la pandemia y en la convalecencia global que vendrá.



