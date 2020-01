Una troncal necesaria

Bogotá no puede quedar condenada a que sigan pasando los años sin que se construya una nueva troncal de TransMilenio.

La alcaldesa Claudia López ya dijo que la troncal de la 7.ª no se llevará a cabo, al menos en su gobierno, y que encontrará una solución viable pero menos costosa. La otra troncal que quedó lista en diseños, y que debería ser adjudicada hoy, es la de la avenida 68. Una obra de 17 kilómetros y 21 estaciones que conectará el sur con el norte y desde hace años requiere una intervención a fondo.



Pero a esta troncal también le han salido detractores. Si bien la misma López ha pedido que se evalúe técnicamente si la de la 68 le permitirá conectar con la segunda línea de metro o si lo que más conviene es una troncal por la avenida Boyacá, sus socios políticos, el Polo y algunos ‘verdes’, se han radicalizado en que no se adjudique.

Aquí deben primar los argumentos técnicos. Los escenarios evaluados en su momento arrojaron que la 68 era la troncal más importante para desarrollar porque es la que conecta todos los ejes del sistema masivo (7.ª, NQS, autopista Sur, Suba, calle 80), no tiene problema de redes –como ocurre con la Boyacá–, soportará la carga de la troncal Caracas cuando se inicien las obras del metro y, quizás lo más importante, hace parte de la estructuración financiera de este último, con aval del Gobierno Nacional y apalancada con vigencias futuras del Confis.



La Administración tiene la decisión final y asume las consecuencias: la más lamentable sería para la movilidad, pues volver a estructurar una obra de estas características, con nuevos estudios y diseños, podría tardar años, y ya se ha perdido un tiempo valioso.



Más allá del metro o de los trenes regionales que promueve la actual administración y son necesarios, TM sigue siendo el eje estructurador del transporte público, el más eficaz pese a sus fallas; seguir retrasando su ampliación solo perjudica a quienes más lo necesitan.