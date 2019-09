Una transición que reta

Que las muertes por cáncer lentamente empiecen a superar las que dejan las enfermedades del corazón en los países con más ingresos es muestra de que las políticas de salud pública con carácter preventivo dan resultados si se aplican con seriedad y continuidad.

Como lo acaba de revelar una investigación publicada en la revista The Lancet, en algunas naciones se empieza a dar una transición epidemiológica. Las llamadas enfermedades no transmisibles presentan cambios que plantean nuevos retos para los sistemas de salud, debido a que paradigmas que definían los males cardiovasculares como imbatibles en la cabeza del ranquin de muerte en el planeta son hoy reemplazados por patologías malignas frente a las que las estrategias de contención aún son distantes.



De hecho, si bien a nivel mundial entre los adultos de 35 a 70 años los infartos siguen siendo la principal causa de muerte, el retroceso de ellos en países como Suecia, Canadá, Chile, Argentina, Polonia y Turquía empieza a retar a los hacedores de políticas y a los tomadores de decisiones, porque en ellos los decesos por cáncer duplican a los primeros.

Colombia debe entender que

El problema es que en las regiones de ingresos medios bajos y bajos, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es tres veces superior a la que dejan los tumores. Esto pone en evidencia las graves grietas que tienen los programas de intervención sanitaria, bajo la premisa de que los factores de riesgo que condicionan estos desenlaces son en su mayoría prevenibles con medidas básicas.



Controlar la hipertensión arterial, disminuir el consumo de tabaco, promover la actividad física y garantizar una dieta saludable serían acciones mínimas para ir por el camino correcto, en el campo individual y el colectivo, sobre todo cuando escasean los recursos.



Y, aunque parezca la cantaleta de siempre, este país, con un sistema de salud que se ufana de su cobertura y de poner a disposición de los ciudadanos las últimas tecnologías –con las fallas de rigor–, debe entender de una vez por todas que el grave desequilibrio generado al medicalizar todas las acciones y enfocarse solamente en los tratamientos –dejando de lado, como si fueran un elemento de segunda, la promoción y la prevención frente a estas realidades– terminará generando caos.



Esto porque al no ser capaces de prevenir las muertes por enfermedades del corazón, estas no bajarán, y ante el aumento de la expectativa de vida y la aparición de factores de riesgo, fruto de la vida moderna y la urbanización, el cáncer será cada vez más frecuente y acabará con más vidas. Toda una sinergia que además de arrasar con vidas, también lo hará con las finanzas.



No hay excusas, ni se debe seguir con la idea de que este sistema aún es joven. Compensar los vacíos en salud pública se torna inaplazable, y es imperiosa la necesidad de tomar la investigación y el tratamiento del cáncer como una prioridad en el país.



Reforzar las acciones del Instituto Nacional de Cancerología, que por 85 años ha demostrado tener capacidad para liderar estas tareas, es avanzar en esa ruta, lo mismo que el apoyo que pueda brindarse desde el sector privado, pero no de aquellos que han hecho de esta enfermedad un negocio.



