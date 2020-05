Una tarea titánica

De los múltiples sectores a los que la pandemia del covid-19 y la cuarentena que hoy completa 40 días han puesto mayor presión, el de la educación es, sin duda, el que afronta los mayores desafíos. Porque su órbita de acción es vulnerable, con millones de personas para atender tanto en lo académico como en lo social, y porque hablamos de un área fundamental en el propósito de reducir fenómenos de inequidad y desigualdad.

La situación es particularmente compleja para el caso de la educación pública en Colombia. Solo en el ámbito oficial existen más de 8 millones de niños y jóvenes matriculados en establecimientos públicos, entre ellos cerca de 400.000 indígenas y alrededor de 200.000 en condición de discapacidad. Adicionalmente, se cuenta con una planta de 328.954 docentes y directivos, distribuidos en 9.980 establecimientos y 44.000 sedes.



Cifras que se vuelven relevantes en un escenario como el actual, en el cual se debe garantizar no solo que cada pieza de este engranaje siga funcionando, sino que millones de niños y niñas continúen recibiendo su ración alimentaria. Hoy, en medio de la emergencia, tienen acceso a ese beneficio 4,2 millones de ellos. Solo en Bogotá hay unos 800.000 estudiantes en colegios oficiales, de los cuales 539.191 han reclamado bonos redimibles para paquetes alimenticios. Otros 20.000 mercados se han distribuido en el área rural.



Este contexto sirve de marco para señalar que en el propósito de garantizar que niños y jóvenes puedan seguir recibiendo educación, los esfuerzos no se han hecho esperar. A decir del profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Daron Acemoglu, en tiempos “tumultuosos, inciertos y peligrosos” como los que vivimos, vale la pena resaltar que las estrategias nacionales y locales, y aun las implementadas por los propios maestros, están permitiendo paliar temporalmente la situación y avanzar en la implementación de programas de estudio desde las casas.

Es probable que cuando el confinamiento termine asomen las brechas de calidad y cobertura, pero el esfuerzo ha sido importante FACEBOOK

TWITTER

Las iniciativas del Gobierno Nacional, en general, y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en particular, han hecho que el ingenio y la creatividad afloren para que millones de estudiantes reciban clases a través de métodos virtuales (replicados en otros países), textos, guías académicas, aplicaciones y alianzas con estaciones de radio y televisión regional, aprovechando su alto nivel de penetración. El Ministerio del Deporte se ha sumado con actividades físicas, y el de las Tecnologías facilita la conectividad y planes de datos para sectores vulnerables con el apoyo de las empresas operadoras.



Bogotá, por su parte, ha diseñado, entre múltiples herramientas, una aplicación multimedia con contenidos gratuitos para que todos los actores del proceso educativo accedan a ella en el micrositio Aprende en Casa.



Seguramente no todo es perfecto. Nada reemplaza la enseñanza de forma presencial. Y es probable que cuando el confinamiento termine asomen también las brechas de la calidad y, como ya es evidente, de cobertura digital que habrán que corregirse. Pero lo realizado hasta ahora muestra que la combinación de todas las formas posibles de enseñanza ha sido una tarea titánica que bien vale la pena reconocer.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com