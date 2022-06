Una tarea clara

Ha sido tan agitada que la antesala de la novena Cumbre de las Américas que comienza hoy en Los Ángeles (Estados Unidos) amenaza con opacar el mismo evento.

La decisión del país anfitrión de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua –países con paupérrimas credenciales democráticas, como es bien sabido– condujo a que otros Estados como México, Bolivia, Argentina y, para sorpresa de algunos, Brasil anunciaran su decisión de ausentarse. La perspectiva de un fracaso de la Cumbre obligó a la diplomacia del país del norte a emplearse a fondo en estos últimos días, consiguiendo convencer a algunos de los presidentes que habían mostrado reticencias, incluidos Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. Por el contrario, los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantuvieron en su negativa.

Tensiones diplomáticas aparte, hay que ser muy claros en que el tamaño de los desafíos que hoy enfrenta la región –migración, crisis climática, crimen organizado transnacional, por solo citar tres– obliga a un trabajo conjunto de los países y, por consiguiente, a dejar de lado diferencias, pues la urgencia de los retos exige pragmatismo, generosidad y resultados. Hay que apelar a la memoria, a otros momentos de tensión en que se han logrado entendimientos que han permitido alcanzar mínimos comunes. Alcanzar consensos básicos de cara a problemas complejos y comunes debe ser, entonces, la consigna.



Con todo, no se puede dejar de lado el dilema que implica para Washington la presión por reconocer a regímenes que, como ocurre sobre todo con los de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, son a todas luces autoritarios y violadores de derechos fundamentales. La Casa Blanca sabe bien el simbolismo que acarrearía dicho paso y es consciente de los mensajes equivocados que enviaría.



Sin duda, hay señales de búsqueda de la distensión, tales como los recientes avances del gobierno Biden con La Habana y Caracas, que bien podrían tomarse en cuenta como pasos de plomo y en buena medida sigilosos de la diplomacia. Movimientos que no borran el hecho de que estos gobiernos tienen una deuda enorme con los principios democráticos, realidad frente a la cual el resto de la región no puede mirar para otro lado. En ese sentido, los vetos de países como México poco contribuyen a una posibilidad de encuentro.

La tarea, entonces, para la región tiene que ser encontrar a partir de los consensos una salida a laberintos varios, que van desde los problemas concretos que afectan a la gente, y cuyas raíces hace rato se extienden por todo el hemisferio, hasta el momento difícil que hoy vive la democracia en términos de la confianza de la ciudadanía en la capacidad de esta para resolver los males estructurales de sus sociedades.



Un primer paso urgente, y de eso deben tomar atenta nota las delegaciones, es el de buscar mecanismos para que la democracia no desaparezca, sobre todo en aquellas naciones que hoy son escenario de pérdida de libertades para sus ciudadanos. Este ha de ser un inamovible sobre el cual se construyan todos los demás consensos que la gente en el continente necesita con urgencia.

