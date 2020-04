Una sola voz

Colombia ha entrado en fase de mitigación de la pandemia de covid-19, en razón a que hay evidencia de que un porcentaje importante de los afectados no tienen nexo epidemiológico claro con casos traídos de otros países o relacionados con ellos.

A esta fase se llega antes de cumplir un mes de registrarse el primer caso, el pasado 6 de marzo, y si bien, de acuerdo con el Ministro de Salud, esto no se trata de un hecho negativo, sino la variación en un indicador, lo cierto es que requiere refuerzo y modificación de las estrategias con las que se enfrenta el nuevo coronavirus, orientadas a la población en general y no solo, como hasta ahora, a contener la transmisión a partir de casos identificados.



Aquí hay que tener claro que como el disparo de los casos depende específicamente de las medidas que se tomen y la efectividad de las mismas, bajo la premisa de que desde la cuarta semana de la epidemia, a la que ya casi se entra, es el período más complejo, por encima de todo se requiere asertividad en las decisiones. Esto reclama unidad de criterio frente a los mensajes que se lanzan a la población.

El coronavirus se mueve en un escenario que no deja espacio para diferencias, que derivarían en consecuencias catastróficas para todos. FACEBOOK

TWITTER

Bajo la premisa de que las enfermedades son asuntos de médicos y las epidemias y pandemias, responsabilidades de los Estados, esto se convierte en un imperativo, que sin pasar por alto las especificidades regionales y el amparo constitucional de la descentralización, debe tener una única línea conceptual centrada en estrategias y metas claras.



Y en este sentido, un hecho inédito, como una cuarentena general, no requiere en su manejo y proyección voces y contravoces que puedan dar al traste con un objetivo tan serio como el de velar por la salud, el bienestar y la vida de la totalidad de los habitantes del país. Porque, más allá de la solidez de los argumentos que soporten los anuncios de potenciales modificaciones o alargue de un período tan duro para la población, esto exige consensos, o al menos una conversación entre las cabezas responsables de esta situación, antes de darlas a conocer.



Esto, en razón a que el anuncio de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, de alargar potencialmente el aislamiento obligatorio en la capital, con el objeto de ganar tiempo para adaptar mejor las estructuras de asistencia, para enfrentar posibles desbordes catastróficos de la pandemia, si bien suenan loables, no pueden separarse, de ninguna manera, del análisis profundo, de las variables humanas, culturales, políticas, sociales y económicas que se impactan de manera seria con un escenario así, y más cuando contrasta con estrategias del orden nacional que persiguen los mismos objetivos.



Aquí, valga decir, no se trata de saber quién tiene la razón o quién la dice primero. El nuevo coronavirus se mueve en un escenario que no deja espacio para diferencias, por entre las cuales se puedan filtrar con consecuencias catastróficas para todos. Ciencia, experiencia, evidencia y estudio riguroso son los ingredientes necesarios para enfrentar esta coyuntura, en la que nadie ha dicho la última palabra, pero la que debe primar es la de los expertos, que para este caso no tienen camiseta distinta que la del país entero.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com