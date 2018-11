Una salida en falso

Bien conocidas y, sobre todo, sufridas por los habitantes de Bogotá, en especial, las consecuencias de las manifestaciones públicas en varias ciudades el jueves pasado, en las que participaron, de una parte, estudiantes, que piden al Gobierno más dinero para la educación pública; y de otra, sectores sindicales que expresan su descontento ante la ley de financiamiento.



En estas páginas comentamos acerca del bloqueo de la ciudad y los desmanes de los vándalos, que atacaron a la Fuerza Pública, el comercio, TransMilenio y medios de comunicación, como RCN y EL TIEMPO.

Las libertades son sagradas, así como los derechos de los demás, y cada quien puede tener su interpretación de lo sucedido. Pero no está bien –más en un momento en que las redes sociales se han utilizado hasta para linchamientos– que el senador Gustavo Petro trine para acusar al Gobierno de pagar a los vándalos para sabotear las manifestaciones, cuando de por medio hubo actos que rayan en el terrorismo. Además, usando videos falsos, como en este caso, uno del paro agrario del 2013.



Lamentablemente, este es un viejo estilo del senador Petro. No es la primera vez que recurre a imágenes que no corresponden al momento. Si se quieren calmar las aguas picadas de la polarización, si se quiere practicar una política de altura y de respeto, esta no es la manera de hacerlo. Y menos cuando viene de un líder que obtuvo más de ocho millones de votos en la liza presidencial pasada, pues sus opiniones pueden caldear más los ánimos, precisamente cuando se anuncian nuevas marchas.



Líderes políticos como Petro, quien representa a un partido, tienen enormes responsabilidades. Lo menos que se espera de ellos es que se ciñan a la verdad. Si él tiene acusaciones como la citada, estas deben ser respaldadas con pruebas irrefutables. Lo demás le quita categoría, le hace daño a la institucionalidad y lo deja debiendo una disculpa.



