Una respuesta doctrinal

Varias voces dentro de la comunidad católica LGBTQ –un grupo de fieles mucho más amplio y más devoto de lo que suele creerse– se declararon “desilusionadas” o “destrozadas” luego de conocer una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano a un ‘dubium’ o pregunta respecto a si los sacerdotes pueden bendecir uniones entre parejas del mismo sexo.

La respuesta fue negativa y con el argumento de que no es posible bendecir el pecado. Cientos de personas que meses atrás habían celebrado las palabras de apoyo del papa Francisco a las uniones civiles entre homosexuales, sumadas a su ya conocido “¿quién soy yo para juzgar?”, se mostraron desconcertadas. Y es que si un pontífice había dado señales de una postura renovada de Roma frente a este asunto es el argentino. El mismo que el año pasado, en un documental, se mostró favorable a las uniones civiles entre personas del mismo sexo.



Con todo, la congregación ve “elementos positivos” en las historias de amor entre protagonistas del mismo sexo, postura que parece haberse quedado corta a la luz de lo que hasta ahora había transmitido Francisco. Algunos vaticanistas han sugerido, incluso, que el documento llegó a manos del pontífice horas antes de su viaje a Irak, por lo que cabe la posibilidad de que lo haya revisado sin el detenimiento suficiente. Y no son pocos los episodios recientes que dan cuenta de la tensión entre un sector liberal y uno conservador en el seno de la Iglesia.



Hubo muchas reacciones: “La gente LGBTQ no está buscando derechos especiales –le dijo a la revista ‘América’ un feligrés cercano a Francisco–, solo quieren ser reconocidos: sé que la institución no puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí quiero oír lo que el Papa me dijo a mí: Dios te hizo así, Dios te ama así”. Pero quizás la más conmovedora haya sido la del sacerdote jesuita James Martin: “Quiero decirles a mis amigos LGBTQ que rezo por ustedes –escribió–, el viaje de la Iglesia con la comunidad es largo, y Cristo está con nosotros y no nos dejará, pero es un viaje”.



