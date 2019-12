Una reforma para avanzar

El final de este año ha estado signado por un particular clima político marcado, ante todo, por la dificultad de alcanzar acuerdos que permitan avanzar.



En este ambiente pantanoso y enardecido se produjo la aprobación, en la madrugada del viernes, de una nueva reforma tributaria, norma a la que el gobierno de Iván Duque optó por llamar ley de crecimiento económico.

Se trata de una buena noticia. Como ya se dijo desde estas líneas, un regreso abrupto al régimen anterior hubiese sido extremadamente negativo para el país. Un cambio de ese porte en las reglas de juego estaba llamado a convertirse en un verdadero lastre para una economía que, en un contexto regional y mundial adverso, ha logrado destacarse, pese a seguir lejos de un escenario ideal. No sobra recordar que el crecimiento para América Latina será del 0,1 por ciento en 2019, mientras que la cifra de Colombia rondará un alentador 3,2 por ciento.



Como lo ha dejado claro el Gobierno con este nuevo régimen –que aparece luego de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley aprobada hace un año por vicios de trámite–, la apuesta es aliviar las cargas del sector empresarial, en el entendido de que el fomento de la inversión privada se traducirá en mayor prosperidad para el total de la población, además de impactar favorablemente la cifra de desempleo. La misma que este año volvió a ser de dos dígitos, produciendo lógica alarma, pues no solo no se han creado puestos nuevos, sino que se están cerrando los existentes. Y esta realidad obliga al Ejecutivo a centralizar y coordinar esfuerzos para detener su crecimiento.



Por lo pronto, vale traer a colación que la cifra de crecimiento mencionada, ligada a los buenos guarismos que muestran tanto la inversión extranjera como el consumo de los hogares, para decir que todo esto se dio en un contexto en el cual estuvo vigente la anterior reforma, base de la aprobada el viernes. En esa medida, da tranquilidad saber que la fórmula ya fue probada y trajo buenos resultados, esperados en algunos campos.



En virtud de ello, son dignos de confianza los mensajes tranquilizadores del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el sentido de que, contra lo planteado por varias voces autorizadas, el dinamismo que estas reglas de juego deberán imprimirle a la economía hará que en el futuro el recaudo aumente y no disminuya, como algunos temen. También, en que la totalidad de las exenciones finalmente aprobadas demostrarán que su inclusión tiene una justificación en clave de productividad, bienestar y desarrollo, y no de privilegios.



En relación con lo anterior, hay que referirse a dos aspectos fundamentales que marcaron el exitoso trámite de esta ley.



Uno es el logro que para la Casa de Nariño supone haber conseguido el apoyo necesario de los congresistas para un proyecto crucial. Tal respaldo fue fruto de un acuerdo político que se venía pidiendo de tiempo atrás y desde varias orillas, incluida esta.

Un pacto con la virtud de que no replica las lógicas de intercambio de apoyos por dádivas –puestos, contratos, cupos de inversión– que marcaron la relación entre estas dos ramas del poder en los últimos años. Y todo esto, reiteramos, en un ambiente que estaba lejos de ser el ideal y en el cual parecía menguada la gobernabilidad del Presidente. A sabiendas de que en el umbral del Capitolio se encuentran varias iniciativas para ser tramitadas en el 2020 y tan decisivas con la de marras, estamos ante un precedente que permite alimentar el optimismo.



El segundo aspecto tiene que ver con las movilizaciones sociales de las últimas semanas. El texto de la reforma comprende varios puntos que no estaban en la de hace un año y cuya inclusión puede leerse a la luz de las protestas que marcaron el final de año en el país. Con la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, los estímulos a la generación de empleo para los jóvenes, la disminución del aporte a salud de los pensionados y, quizás el punto más cuestionado, los tres días sin IVA para algunos productos, el Gobierno busca que la reforma aporte condiciones de bienestar adicionales a las que, sobre el papel, trae consigo un óptimo ritmo de crecimiento económico. Y aquí vuelve a entrar en escena el desafío enorme de generar puestos de trabajo, que sean la respuesta a quienes reclaman por una tajada mayor a la hora de repartir la torta de las ganancias derivadas de un mayor crecimiento.



En medio de una tormenta, es necesario apelar a la sensatez y priorizar lo importante. Esto es, acuerdos para mantenerse a flote y no perder el mapa de navegación que conduce a aguas más tranquilas y, en este caso, prósperas. Las noticias que llegaron desde el Capitolio en la madrugada del viernes cumplen con estos requisitos, en tiempos en los que en el mundo los consensos son un ave cada vez más exótica.



