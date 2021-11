Una reconstrucción

En apenas once meses, el mandato de Joe Biden en Estados Unidos ha pasado ya por un puñado de hitos y reveses, entre los coletazos de la presidencia turbulenta de su antecesor y la bruma de una pandemia que sigue siendo un asunto por superar. Si bien en un principio los estadounidenses veían con moderado optimismo su gestión y agradecían el enorme plan de recuperación con el que puso en marcha su gobierno, la lentitud en la derrota del coronavirus, el crecimiento del trumpismo, el incremento del costo de la vida y la brutal salida de Afganistán –que dejó tantas imágenes infames e imborrables– terminaron no solo volteando las encuestas de popularidad, sino esparciendo un pesimismo arrollador.



Sin embargo, el presidente Biden ha mantenido su pulso de líder de los de antes, de defensor de los principios y de los acuerdos que se dan en las democracias, en su propósito de restaurar la vocación de Estados Unidos a establecer lazos con las repúblicas liberales del mundo.



Sus encuentros con los líderes del planeta, del Vaticano a Glasgow, han sido especialmente significativos: verlo dándose la mano con Johnson, con Macron, con Merkel, con Trudeau ha sido una imagen necesaria en estos tiempos inciertos. Verlo, así mismo, celebrar un desempleo del 4,6 por ciento, gracias al plan económico del principio de su gobierno, ha servido a cierto optimismo. Y ahora, en estos últimos días, ha conseguido echar a andar el acuerdo bipartidista de infraestructura que puede darle un gran impulso a la reactivación de su país.

Hoy en día, en la era de las redes y las posverdades y las polarizaciones, no es nada fácil conservar las favorabilidades presidenciales, y la popularidad de Biden, que ha bajado, pero es verdad que no ha bordeado la catástrofe, es sobre todo un termómetro de la confianza y una medida de la fe en los caminos democráticos.



El hecho de que haya conseguido liderar su plan bipartidista de infraestructura, en momentos en los que tantos se han propuesto impedir los pactos entre los dos grandes partidos norteamericanos, es verdaderamente esperanzador. Se trata, a fin de cuentas, de un camino para vencer el desempleo, reconstruir la infraestructura de un país que durante décadas ha servido de ejemplo y darles piso a los anhelos de una ciudadanía que ha estado viviendo en la zozobra.



Entre las divisiones del Partido Demócrata y las astucias del Republicano, Biden todavía no ha conseguido sacar adelante del todo sus propuestas legislativas. Pero en el marco de las tentaciones autoritarias de estos años, en el propósito de darles fuerza a las democracias que se vuelven lugares de encuentro para las ideas y las oposiciones, su plan de infraestructura no es solo una magnífica noticia para Estados Unidos, y para su actual gobierno, sino una señal para las repúblicas que en el mundo entero se preguntan cómo recobrar un país en el que los ciudadanos respalden los buenos propósitos de sus gobernantes y en el que los partidos tengan empeños en común que en verdad sirvan al futuro de sus gobernados.

