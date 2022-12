Una propuesta debatible

Sin haber sido debidamente aclarados mayores detalles de cómo sería su implementación, la propuesta que el presidente Gustavo Petro lanzó en el Catatumbo sobre la ‘gradualidad’ frente a los cultivos ilícitos sigue generando un fuerte debate que se enmarca en la necesaria discusión sobre replanteamientos de fondo en la política mundial y nacional contra el narcotráfico, pero que sin duda debe darse con todos los elementos de análisis y escuchando a todos los sectores.

Plantea el jefe de Estado una suerte de tiempo de convivencia de cultivos legales e ilegales en varias regiones del país, lo que implicaría de facto la suspensión o, por lo menos, la caída a mínimos de las labores de erradicación manual de narcosiembras. Se ha hecho ya una claridad necesaria: que quienes pretendan acogerse a la gradualidad deben comprometerse a no sembrar más coca, un punto clave porque existía la preocupación, válida frente a experiencias del pasado, de que el mensaje de que el Estado está dispuesto a comprar la hoja podría representar un nuevo impulso para más cultivos ilícitos, precisamente en el momento histórico con más siembras ilegales.

Ha expresado también el Presidente que la que se propone como una gran apuesta por la sustitución exitosa esté acompañada por la intensificación de la interdicción, de la destrucción de laboratorios del narcotráfico y, sobre todo, de la inteligencia policial y judicial que se necesita para rastrear y aplicar la extinción de dominio sobre las fortunas ilegales de los eslabones más altos en la cadena del narcotráfico.

El Gobierno debe prevenir que una política bienintencionada no ponga en la órbita del narco a las familias ni dispare las siembras. FACEBOOK

TWITTER

De esa larga lucha, dolorosa y costosa –en recursos y vidas– contra los narcos hay conclusiones que fuerzan ajustes, algunos de fondo, en la estrategia. Por un lado, que sin balance las posibilidades de éxito son precarias. Así, no hay duda de que ofrecer verdaderas posibilidades de desarrollo y real presencia estatal en esas zonas colonizadas por los cocaleros es no solo una deuda histórica, sino una pata coja en la lucha contra el narco. Pero, de la misma manera, desconocer que la fuerza legítima del Estado es una herramienta clave en esta materia resulta –ya ha sido demostrado– no solo inocente frente a la realidad sino contraproducente para el país en general y, sobre todo, para esas comunidades que hoy están sometidas a la precariedad económica y a la violencia y control territorial de los grupos ilegales.

Estos elementos deben estar en las consideraciones de cualquier mandatario desde la misma concepción de una propuesta de semejante calado, pues este y otros episodios refuerzan la percepción de que importantes anuncios realizados por el Presidente en los más diversos foros en realidad no han terminado de aterrizarse, en términos de los mecanismos y protocolos, en el seno de sus equipos de trabajo.

Bienvenida la que se anuncia como la gran apuesta por el desarrollo alternativo para integrar a los miles de familias que viven de sembrar coca. Pero el país, y el Gobierno en particular, tiene la obligación de prevenir que una política que se ve bien intencionada no termine de poner aún más en la órbita del narco a esas familias y disparando aún más las siembras y la producción de cocaína, con el consiguiente aumento de la violencia y corrupción que van amarrados a estos fenómenos.

EDITORIAL