Una precisión necesaria

No es de poca monta el fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada en el cual considera que poner ciertas consultas populares por encima de los intereses de la Nación va en contra del espíritu de la Carta Política. Para el alto tribunal, un alcalde no puede convocar, de buenas a primeras, este mecanismo de participación ciudadana para decidir la suerte de proyectos minero-energéticos, pues esto va más allá del ámbito local y afecta de manera implícita el bienestar de todos los colombianos.

De especial trascendencia es el señalamiento de que el Estado es dueño de los recursos del subsuelo y, por lo tanto, puede disponer sobre la explotación de una riqueza natural no renovable, a cambio de una contraprestación económica a título de regalía. Como tales recursos se irrigan a las diferentes regiones, prima el principio del bien común.



La decisión, en particular, tuvo como génesis una providencia adoptada en su momento por el Tribunal Administrativo del Meta, que consideró ajustada a las normas la pregunta que se les hizo a los habitantes de Cumaral. Al reversar la decisión, la Corte concluyó que se habían violado los derechos de la sociedad petrolera que interpuso la demanda.



Más allá de los méritos de este caso, lo importante es que se despeja una fuente de incertidumbre jurídica que afectaba las actividades extractivas. Y, como las urnas municipales ya no podrán ser el camino para zanjar controversias de este tipo, es clave la orden dada al Congreso para que legisle en este sentido y trace una hoja de ruta. La intención es que ambos lados de la mesa lleguen a mecanismos de concertación, bajo las normas de coordinación y concurrencia, de modo que haya un normal desarrollo de los proyectos mineros y petroleros, pero que estos se realicen usando técnicas responsables con las comunidades y el medioambiente.

El pronunciamiento era esperado por los gremios de este sector y también por el Ejecutivo. Es conocido que varios proyectos estaban en veremos debido al uso del mecanismo y el ímpetu de grupos ambientalistas. Consultas como las de Piedras y Cajamarca, en el Tolima, llevaron a la proliferación de iniciativas en múltiples departamentos. Si bien la voz de las comunidades no puede ser ignorada, eso es muy distinto del poder de veto, que, de hecho, amenazaba con generalizarse.



El fallo de la Corte abre, entonces, la puerta para que los entes territoriales y el Gobierno Nacional se sienten y desarrollen el ‘modus operandi’ a fin de sacar adelante las actividades extractivas, de modo que estas se realicen de forma responsable. Esta es la manera lógica de dirimir un impase, y un paso al entendimiento en diferentes niveles que merece ser respondido con el desarrollo legislativo correspondiente.



En el entretanto, queda la duda sobre cómo proceder con aquellas consultas populares que llevaron a la suspensión de la exploración y eventual explotación de zonas muy promisorias, como La Colosa. Por lo pronto, parece que la intención de unos 54 municipios de adelantar consultas populares para que los ciudadanos decidan si quieren o no el desarrollo de un proyecto minero o petrolero quedará en eso, intenciones.



