Una plana llena de borrones

Tras la convocatoria hecha por el Presidente de la república para que el Congreso sesione de manera extraordinaria hasta el miércoles de la semana que viene, podría decirse que quedó allanado el camino en el Capitolio con el fin de que este concluya el trámite de tres proyectos de ley de primera importancia: el que fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales, el que moderniza el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, y el que expide normas respecto al financiamiento del presupuesto nacional.

Sin demeritar la trascendencia de las dos primeras iniciativas, es incuestionable que los ojos de la opinión están puestos sobre la tercera. A fin de cuentas, el texto que llega para consideración de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado busca recursos por cerca de 7,1 billones de pesos el próximo año, con el fin de cubrir parcialmente un desfase presupuestal de 14 billones. Debido a ello, se hacen obligatorios recortes de las partidas aprobadas por el Legislativo en octubre.



Llegar a la mitad de la meta original y forzar al Ejecutivo a usar la tijera de manera tan temprana solo puede describirse como un gran tropezón. Aceptando que el balance podría ser todavía peor en caso de que los parlamentarios decidan votar negativamente los 112 artículos que contiene la propuesta, es inusual que un gobierno que apenas acaba de completar sus primeros cuatro meses no tenga cómo cumplir una importante porción de sus promesas de campaña.



Más inquietante todavía es que la fórmula para cubrir la mitad del faltante deja mucho que desear. Múltiples analistas hablan de una colcha de retazos que le genera ingresos adicionales al fisco aquí y allá, sin que necesariamente exista coherencia en los mecanismos utilizados. Dicho de otra forma: los principios de eficiencia, simplicidad y equidad quedaron relegados a segundo plano, ante la urgencia de tapar a medias el enorme agujero presupuestal.

Hay que hacer votos para que ahora que todo se define, ojalá la administración Duque, haciendo uso del necesario liderazgo, busque evitar que el remedio sea peor que la enfermedad FACEBOOK

TWITTER

No todo es malo, por supuesto. Entre los puntos que destacan los especialistas están las herramientas para combatir la evasión, que comprenden establecer el delito de defraudación y evasión fiscal, aparte de ajustar el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Es de esperarse que el anunciado fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas complemente este avance normativo y permita cerrar una vena rota por la cual se escapan billones de pesos todos los años.



Adicionalmente, vale la pena apoyar las provisiones orientadas a controlar abusos en materia de precio mínimo fiscal, la reducción progresiva de la renta presuntiva; el régimen simple, que facilita la formalización de las pequeñas y medianas empresas, y la reducción en las cargas para las personas jurídicas. No está de más recordar que el nivel de tributación nominal para las sociedades en Colombia es uno de los más elevados de la región y el mundo.



Lamentablemente, ese alivio puede acabar siendo menos efectivo de lo que se cree. Por ejemplo, la combinación de tarifa corporativa con gravamen a los dividendos sería mayor que la actual, con lo cual saldría lo comido por lo servido. Tampoco se puede pasar por alto el ánimo de castigar a los contribuyentes cumplidos que declaran un patrimonio elevado o a los asalariados de altos ingresos, una tendencia que en numerosos casos ha llevado a personas a dejar de ser residentes fiscales en el país.



Sin embargo, más allá de la oportunidad perdida de no mejorar la legislación tributaria y volver a caer en la tentación de las exenciones, que se prestan para tantos abusos y disparidades, lo peor es la certeza que tienen los analistas de que este es un remedio temporal. Hasta ahora, nadie ha controvertido en el Gobierno que si bien el próximo año los recaudos serán mayores, a partir del 2020 el saldo neto será negativo. Ese es el motivo por el cual un gremio habló de “ley de desfinanciamiento”.



Gracejo aparte, serían muy graves las implicaciones de un escenario en el que se deteriore la realidad de las cuentas públicas. Incumplir la regla fiscal, que establece una senda descendente en el déficit del Gobierno central, podría causar la pérdida del grado de inversión de los títulos de deuda. Aunque el asunto suena técnico, basta con mirar los problemas que han experimentado Brasil o Argentina para darse cuenta de que es mejor no jugar con fuego, y menos ahora que el entorno internacional es muy distinto al de meses atrás, cuando abundaba el dinero barato.



Debido a ello, ojalá la administración Duque, haciendo uso del necesario liderazgo, busque evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. De no ser así, sería inevitable continuar con la abominable tradición colombiana de volver al Congreso a la vuelta de uno o dos años para enmendar una plana que en 2019 seguirá llena de borrones.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com