Una pequeña bonanza

Un país cuyo principal renglón de exportaciones es el petróleo no puede ser indiferente a lo sucedido en los mercados internacionales. Y es que la cotización del barril de crudo se ubicó el martes en su punto más alto en cerca de cuatro años, al haber superado la variedad Brent –que le sirve de referencia a Colombia– la marca de los 82 dólares. Si bien el registró cerró ayer un poco más abajo, el aumento frente al dato de finales de septiembre de 2017 es de más del 41 por ciento.

La tendencia alcista en los hidrocarburos viene de atrás, pero solo en épocas recientes muestra bases más firmes. Un acuerdo de los principales productores asociados en la Opep, al cual se sumó Rusia, sirvió inicialmente para limitar la oferta y dejar atrás las angustias de comienzos del 2015, cuando el barril estuvo por debajo de 30 dólares.



A la política de cerrar un poco las válvulas se sumaron otros hechos. La turbulenta situación de Libia, donde abundan las facciones armadas, le impidió a esta nación del norte de África ser un proveedor confiable. Más serio todavía acabó siendo el desplome venezolano, pues, debido a la falta de mantenimiento de los pozos y la pérdida de capacidad técnica de la empresa petrolera estatal PDVSA, el país vecino extrae cerca de 1,4 millones de barriles diarios, cuando en 2015 su promedio estaba en 2,6 millones.



Si a lo anterior se agrega que da la impresión de haber tocado techo el rendimiento de los yacimientos estadounidenses explotados mediante técnicas no convencionales como el polémico fracking, no parecía haber margen de maniobra para ampliar los suministros. Puesto de otra forma, existía un precario equilibrio que solo podía preservarse si no entraban más variables en la ecuación.

Sin embargo, la decisión de Donald Trump de volver a imponerle sanciones a Irán desequilibró el mercado. Aunque las restricciones comenzarán a operar de manera formal en noviembre, desde ya los compradores que le recibían petróleo a Teherán empezaron a buscar otras fuentes. La negativa de la Opep de incrementar su producción les pone presiones todavía mayores a las cotizaciones del crudo, que, según algunos analistas, podría volver a los 100 dólares por barril cuando arranque el año que viene.



Claro que es mejor no hacer cuentas alegres. Ese mensaje va dirigido a quienes creen que esta minibonanza va a generar una enorme avalancha de ingresos para el fisco, debido no solo a los impuestos de renta que pagan las compañías del sector extractivo, sino a los mayores dividendos que debería producir Ecopetrol.



Al respecto, vale la pena recordar que por cada dólar que sube en promedio el petróleo anualmente, las arcas públicas reciben unos 400.000 millones de pesos adicionales. En el escenario actual, eso daría algo cercano a los 3 billones de pesos más en 2019. La suma no es despreciable, pero no alcanza a cubrir los 14 billones que busca ahora el Ministerio de Hacienda para cuadrar el presupuesto nacional.



Por tal razón hay que conservar la mesura y pensar en el futuro. Diseñar políticas para revertir el declive en las reservas de crudo, así como diversificar la base productiva de la economía, es lo que procede ahora, cuando el valor de los hidrocarburos vuelve a subir.



