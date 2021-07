Una obra vigente

En tiempos difíciles como los que vive el país, conviene recordar que hoy hace treinta años soplaron vientos de esperanza después de meses de oscuridad y tormenta. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, proclamaron una nueva constitución para el país, en reemplazo de una que, luego de un siglo XIX en que estas proliferaron –ocho en total–, había logrado mantenerse vigente por más de 100 años.

Con el anhelo de que el resultado de su trabajo previsto perdurara, y que la carta que iban a redactar no corriera la misma suerte de aquellas del siglo anterior, 75 delegatarios sesionaron durante seis meses en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá. Lo hacían atendiendo un clamor popular que meses atrás se había hecho sentir en las urnas a través de la recordada séptima papeleta.



Corrían tiempos en los que ocupaba un lugar preponderante la amenaza que constituían para las instituciones y la sociedad entera el narcotráfico y su actuar terrorista, con brutales atentados dinamiteros. Querían doblegar al Gobierno y presionar para que desistiera de extraditar a Estados Unidos a los mafiosos. Mientras las Farc optaron por no apostarle a la paz, el M-19, el Epl, el Prt y el Quintín Lame venían de firmar acuerdos para dejar las armas e ingresar a la política, siendo el más sonado y el de mayor trascendencia el del llamado ‘Eme’. La exguerrilla, para la fecha convertida en movimiento político bajo el nombre de Alianza Democrática M-19, fue la segunda fuerza más votada, apenas meses después de haberse desmovilizado, para obtener 19 escaños. Igualmente, la sociedad venía experimentando profundas transformaciones. El país y, sobre todo, las nuevas generaciones notaban que la carta magna de 1886 se anclaba en realidades sociales que ya no eran las mismas.



Y fue así como, ante el desasosiego y el pesimismo que reinaban a finales de la década de 1980, surgió la iniciativa de un puñado de estudiantes universitarios de incluir una séptima papeleta en las elecciones legislativas de 1990. La idea tomó vuelo y logró un respaldo que no se pudo contabilizar con total certeza, pues dicha papeleta no había sido autorizada. El paso decisivo corrió por cuenta de la Corte Suprema, al avalar un decreto de estado de sitio del Ejecutivo que permitió, apoyado en el hecho político de la papeleta, convocar la elección de los integrantes de la mencionada asamblea el 7 de diciembre de 1990.



Terminadas las sesiones –que tuvieron el lunar paradójico de las presiones detrás de la inclusión de la prohibición de la extradición–, el resultado fue una carta política que le aportaba al país los pilares de un Estado social de derecho y multicultural, proyecto colectivo que treinta años después sigue siendo una obra inacabada. La visión del orden social que subyace en el articulado que hoy cumple su tercera década ha visto como obstáculo para su cristalización fuerzas y realidades de distinta índole.

Hay que resaltar la manera como aquella vez un grupo

Estudiosos se han referido en especial a la tensión entre lo consignado en la Constitución en materia de derechos y libertades y lo que muestra la realidad en términos culturales y de la capacidad del erario para hacer realidad varias de las promesas de la carta. Esto a sabiendas, sobre todo, de que en las tres últimas décadas la tendencia ha sido, más allá de las valoraciones que puedan hacerse, a reducir antes que a expandir el alcance del rol estatal en la vida de la gente. Es una fricción permanente que, a juicio de muchos, explica por qué el auge de la acción de tutela, instrumento que se debe a esta misma Constitución y que hoy es una de sus principales conquistas que la ciudadanía más valora.



Quiso el destino que coincidiera el aniversario constitucional con una coyuntura particularmente compleja y desafiante para el país. Razón de más para mirar lo que ocurrió entonces y extraer lecciones. También, para una relectura de nuestra carta política en busca de claves que den luces sobre la ruta que conduce a mejores tiempos. Hay que resaltar la manera como aquella vez un grupo de estudiantes, inconformes con el estado de cosas, consiguió una transformación de tal calado, sin que esto supusiera salirse del orden legal, más allá de haber promovido depositar en las urnas una papeleta adicional.



Acto seguido, vale la pena constatar que si bien la gran obra, cuya primera piedra se puso aquella tarde, es nuestra carta de navegación, tiene pendientes por consolidar, pero en estos 30 años se han logrado sentar pilares sólidos que sería lamentable ahora derribar. Existen, pues, razones suficientes para continuar con este proyecto, más a sabiendas de que los planos de esta obra están lejos de perder vigencia. Al contrario, proponen un diseño capaz de responder a vientos huracanados como los actuales.



