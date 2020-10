Una mano a ‘pulgueros’

Asistir a las ferias artesanales y de comercio informal conocidas como mercado de las pulgas ha sido una tradición urbana. Ciudad que se respete tiene uno. Allí afloran la creatividad e ingenio de personas que encuentran en dicha actividad un modo de subsistir. Es también, huelga decirlo, un espacio cultural y de disfrute de actividades artísticas, gastronómicas, venta de antigüedades y demás. Por si fuera poco, estos mercados se han convertido en embajadores del turismo local.

Pues bien, todo esto permaneció clausurado durante la etapa más crítica del covid-19. En Bogotá, uno de los más tradicionales mercados de pulgas, el de Usaquén, puso en aprietos a no menos de 300 artesanos y al comercio formal del sector. Varios afamados restaurantes cerraron sus puertas, no se salvó ni la reconocida panadería Gioconda, todo un emblema del sector. Hasta los artistas callejeros desaparecieron de la escena.



La buena noticia es que la reapertura ha vuelto a instalar a los ‘pulgueros’ en su sitio.



Con más normas de bioseguridad y un marcado énfasis en el comercio electrónico, artesanos del vidrio, tejedores, pintores, yerbateros, vendedores de música, estatuas humanas y cachivacheros en general sonríen de nuevo. Las ventas van lentas, pero las lealtades construidas a lo largo de los años permiten que esta actividad dé hoy señas de volver a mejores tiempos.



Y es bueno extenderles la mano, es bueno visitar estas ferias a cielo abierto que se encuentran no solo en Usaquén, sino en el centro de la ciudad. En este último sitio las cosas han sido más difíciles, pues los vendedores se vieron obligados a invadir el parque Tercer Milenio ante la no reapertura del lugar que antes los congregaba, por razones de seguridad.



Bienvenidos, pues, los mercados de pulgas en todas las ciudades del país. Ojalá que esta actividad, que, como decíamos, constituye parte vital de la urbe, pueda recuperar el encanto y la magia que la caracterizan.

