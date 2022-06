Una ley necesaria

Una cosa está clara: los necesarios esfuerzos para hacerle frente al deterioro de los ecosistemas le corresponden no solo al Estado, sino a toda la sociedad. Esto, a propósito de la ley que prohibirá los plásticos de un solo uso en Colombia, proyecto que hoy pasa a conciliación y que muy seguramente pronto tendrá la firma del presidente Iván Duque.

Por décadas, los objetos elaborados con este material han sido parte de la vida cotidiana de la gente. Sus virtudes son bien conocidas. No obstante, en los últimos años se ha hecho evidente el desafío que representan para el ambiente las considerables cantidades de residuos plásticos. La pandemia hizo más visible el reto. Si bien la cantidad de desechos de este material que logra ser reciclado ha venido creciendo en los últimos dos años –19 por ciento el año pasado, en relación con la cifra del 2020–, lo cual hay que valorar, es tal el volumen de este tipo de basura, sumada a los demás residuos, que los rellenos sanitarios de las ciudades están hoy casi todos en una situación compleja. A esta realidad se suman todos los artículos de plástico que terminan en las fuentes de agua y van a parar al mar, donde el perjuicio que causan a los ecosistemas es un problema cada vez mayor. Los microplásticos –provenientes de la descomposición de este material– causan graves daños en la salud de los seres vivos en los océanos, además del impacto negativo en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Sin duda, era necesaria una norma que encaminara al país hacia un uso más responsable y consciente del plástico, por lo que cabe un llamado para que el tramo que le falta para convertirse en ley esté libre de obstáculos. También hay que reconocer y valorar que la norma fue concertada con recicladores y productores. En particular con Acoplásticos, donde había ya consciencia sobre la necesidad de emprender la ruta de la transformación a sabiendas de que, entre otros, los mismos consumidores cada vez son más exigentes en cuanto a la huella ambiental de lo que está disponible en el mercado. Es un factor cada vez más fuerte a la hora de tomar decisiones de consumo.



La norma termina siendo, entonces, una necesaria hoja de ruta que señala el rumbo hacia estilos de vida y formas de consumo que causen cada vez menos impacto negativo en los ecosistemas. Tiene la virtud de que no plantea un cambio drástico, sino que fija plazos razonables según el tipo de objeto, que les da un margen a las empresas para una transformación que el planeta pide a gritos. Algunos serán prohibidos dentro de dos años, como las bolsas o los mezcladores, mientras que otros como los vasos, platos y cubiertos, por mencionar solo algunos, deberán ser reemplazados, a más tardar, en 2030 por otros similares, pero elaborados en materiales con menor impacto ambiental; plásticos biodegradables en condiciones ambientales naturales; productos elaborados con materiales reciclados o vinculados a cadenas de economía circular.



Es un deber ético con las próximas generaciones contar con normas, pero también promover cambios culturales tendientes a un consumo responsable. De lo contrario, el esfuerzo por el lado de la legislación corre el riesgo de no tener mayor impacto.

EDITORIAL