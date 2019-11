Una lectura correcta

Independiente de lo fundadas o veraces que puedan ser las causas por las que desde distintas orillas se ha invitado a la ciudadanía a la jornada de protesta de este jueves, es claro que estamos ante una fecha rodeada de enorme expectativa. Hay que ir muy atrás en los calendarios para encontrar un hito similar.

Y es que desde hace varias semanas, el tema ha estado en el centro de las discusiones en redes sociales. A su vez, son muchos los espacios de opinión en distintos medios en los que se ha debatido sobre el carácter y la interpretación que debe dársele a lo que suceda el próximo 21. Distintos líderes políticos y sociales, así como funcionarios, desde alcaldes hasta el mismo presidente Iván Duque, se han referido al asunto. Todos han coincidido en que se debe respetar el derecho fundamental a la protesta y en la importancia de que su ejercicio guarde distancia de la violencia. Sin desmanes ni actos de vandalismo.



Y así como existe consenso respecto a la trascendencia que tendrá la jornada, también son muchos los que coinciden en otro aspecto. Y es en que a diferencia de otras fechas con connotaciones similares en el pasado, en esta ocasión es difícil hallar una o por lo menos un puñado de causas fácilmente identificables que motiven a la gente a salir a la calle. Tampoco se ve un liderazgo que le brinde un norte a la inconformidad que expresarán quienes opten por sumarse a la protesta.



Es así como el llamado a marchar lo han hecho tanto las centrales obreras como los estudiantes, e incluso algunos artistas de renombre. La misma Conferencia Episcopal se pronunció recalcando que las movilizaciones sociales son un derecho democrático, cuando son en pro de un bien general y expresan la libertad y la responsabilidad ciudadana.



Hay que detenerse en el hecho de que al no estar la protesta atada a una problemática puntual o a una coyuntura particular, se genera un contexto propicio para que irrumpan saboteadores profesionales y liderazgos de dudoso cuño acudan a mentiras o, en el mejor de los casos, a verdades a medias de veloz y copiosa circulación en las redes sociales para atizar el ambiente.



Frente a esta realidad, es válido preguntarse hasta qué punto la ausencia de mensajes más claros, limpios y contundentes del Ejecutivo ha favorecido la proliferación de múltiples e infundadas versiones, que en su mayoría aluden a reformas negadas por el mismo mandatario en campos sensibles para el ciudadano de a pie como las pensiones o las normas laborales.



Dicho lo anterior, hay que referirse a otros factores que influyen en el ánimo de quienes se movilizarán esta semana. Sentimientos de indignación por la manera como el Gobierno manejó la información sobre el bombardeo a alias Gildardo Cucho –en el que murieron ocho menores de edad–, la sumatoria de escándalos de corrupción que en los últimos tiempos se han revelado y una cifra de desempleo al alza tienen mucho que ver. Elementos que también nutren el pesimismo revelado por las encuestas recientes. Y aquí hay que añadir el marco que constituyen las recientes movilizaciones sociales en la región. Los anteriores son elementos que deben tener en cuenta el Gobierno y la clase dirigente a la hora de hacer su propia interpretación de la jornada.



Y aquí aparece un elemento clave: es fundamental que desde estas esferas se trasciendan los lugares comunes para, a través de una lectura fina, profunda y seria, establecer cuál es ese conjunto de emociones con capacidad de convocar a un número considerable de personas –en caso de que así ocurra– y tener la serenidad y la ponderación necesarias para ofrecer respuestas que sean satisfactorias a sus demandas. Es decir, poder ver con claridad cuáles son esas necesidades no cumplidas que hoy deben pasar a los primeros renglones de las listas de prioridades de los responsables de las políticas públicas. También, cuáles son las actitudes y los códigos que hace falta asumir en aras de lograr una sintonía mayor con un sector significativo de la ciudadanía.



Se trata de ir un paso adelante, sobre todo en lo que le concierne al Ejecutivo. Desde la Casa de Nariño deben tomarse urgentes decisiones que le permitan al Presidente contar con más herramientas para darle a esta ola de protestas el manejo adecuado. De nuevo hay que mirar al vecindario: emprender una búsqueda de soluciones en las condiciones en las que hoy lo está haciendo Sebastián Piñera en Chile en medio de tal clima de agitación es un escenario que debe evitarse. Y el primer paso en esta dirección tiene que ser la convocatoria a un acuerdo sobre temas, no burocracia, con los partidos políticos que han mostrado actitudes diferentes a la de ejercer una férrea oposición, y también con diferentes sectores sociales. Esta debe ser la hoja de ruta que le permita al Presidente recuperar gobernabilidad y lograr los consensos que se necesitan en la democracia para avanzar al compás del interés general.



EDITORIAL

