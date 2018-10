Una herramienta

Es claro que el decreto firmado el lunes pasado por el presidente Iván Duque y que faculta a la Policía para decomisar cualquier cantidad de drogas y alucinógenos responde a un clamor ciudadano. En todos los centros urbanos del país, los padres de familia vienen advirtiendo sobre la proliferación de vendedores y consumidores de dichas sustancias en zonas aledañas a las frecuentadas por sus hijos. Esto es real.

También lo es que, de manera reiterada, los miembros de la Fuerza Pública se han visto maniatados ante el argumento de que la cantidad de estas sustancias que le encuentran a alguien corresponde a la que requiere para su consumo personal o, yendo más allá, a la de aprovisionamiento para el mismo fin. Aun cuando en muchos casos esta respuesta es fundada, en no pocos se trata de una artimaña de las redes de traficantes para eludir la acción de las autoridades.



La norma en cuestión aporta herramientas para enfrentar esa situación. Busca hacer efectiva la prevalencia de los derechos de los niños, que es precepto constitucional. Es este un argumento a su favor que debe considerarse.

Pero no han faltado los cuestionamientos apoyados en sólidos razonamientos. Estos comienzan por una eventual inconstitucionalidad de la medida, en especial a la luz de la jurisprudencia que en este sentido ha sentado la Corte Constitucional. Se anuncian desde ya demandas que debería estudiar el Consejo de Estado. Y siguen por lo puramente práctico: lo que significa para la Policía cumplir con esta disposición: si ya son frecuentes las quejas de los alcaldes por el escaso número de unidades para atender tantos frentes, aquí surge uno nuevo que puede llevar a descuidar otros en algunos contextos más urgentes. Son válidas asimismo las observaciones acerca del riesgo que existe de que estas facultades puedan derivar en abusos, casos de corrupción o estigmatizaciones de ciertos sectores.



Hay que tomar nota además de quienes advierten que todo empeño en esta lucha será estéril si no se priorizan los factores que conducen al consumo abusivo, sobre todo en menores y adolescentes. Y es aquí donde vuelve a asomar la importancia de no abandonar el abordaje del tema desde la óptica de la salud pública. Es una verdad de a puño que los jíbaros se aprovechan del hecho de que muchos niños y niñas, por la razón que sea, están en situación de alto riesgo de caer en patrones de consumo abusivo. Mientras ello sea así, quienes venden tales sustancias sabrán arreglárselas para abordarlos.



La norma bien puede tener un compás de espera en el cual las autoridades deberán demostrar que es necesaria y se le puede dar el uso adecuado. Pero esto en el entendido de que lo que haga el Estado respecto al asunto no puede recaer exclusivamente en los esfuerzos punitivos. Que este decreto sea una respuesta puntual a una necesidad real y sentida, pero no la punta de lanza de una estrategia antidrogas que debe ser integral y construida con base en las lecciones aprendidas en el pasado.



