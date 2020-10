Una decisión en derecho

En el ya largo proceso jurídico del expresidente Álvaro Uribe, en el caso de los supuestos falsos testigos, se produjo el sábado la esperada decisión de la juez 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo.

Con ponderación jurídica, y sin dejarse desviar por los enormes ruidos desatados alrededor del asunto, la juez determinó que al pasar el caso de la Corte Suprema a la Fiscalía y, por consiguiente, haber cambiado el sistema de investigación del inquisitivo al penal acusatorio, lo procedente era revertir la orden de detención domiciliaria que en su momento impuso la Corte en contra del investigado.



En consonancia con la opinión de muchos de los juristas más destacados del país, la juez decidió que la indagatoria que rindió Uribe ante la Corte no puede equipararse a la imputación de cargos en el nuevo sistema y, por lo tanto, bajo las nuevas circunstancias no se han cumplido pasos ineludibles en el sistema penal acusatorio para entrar a decidir sobre la libertad de las personas.



En consecuencia, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe recupera su libertad y podrá defenderse de los cargos en esa condición. La juez no desechó, como lo pretendía la defensa, las actuaciones de la Corte Suprema, razón por la cual la Fiscalía tendrá que valorarlas para determinar sus próximos pasos en el proceso. Que por el bien de nuestra institucionalidad deben ser prontos y apegados a las pruebas, para evitar las suspicacias que tanto daño le hacen a nuestra justicia.



Cuando apenas empieza el proceso en la Fiscalía, es oportuno hacer de nuevo un llamado a la ponderación y el respeto por las decisiones judiciales. Lo que se ha visto es que tanto en la Corte Suprema de Justicia como ahora en la órbita de los jueces, las diferentes actuaciones han estado apegadas al Estado de derecho y al respeto de las garantías del procesado. Así tiene que ser, pues envía un mensaje clave de legitimidad e institucionalidad que debe servir para desarmar posiciones, de lado y lado, que han tratado de mezclar la política con la justicia y, desde luego, no le sirven al país.



EDITORIAL

