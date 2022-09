Una decisión dolorosa

El domingo pasado el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció lo inevitable: el alza del precio de la gasolina. Esta es una dolorosa pero ineludible decisión que no debe causar mayor sorpresa a quienes siguen de cerca la situación de las finanzas públicas del país. Precisamente, hace unos días el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, calculó en 11,6 y 19,2 billones de pesos los faltantes adicionales del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) para 2022 y 2023, respectivamente.

En otras palabras, un gigantesco hueco fiscal generado por este fondo, creado para proteger a los consumidores colombianos de las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles. Estos subsidios a la gasolina y al diésel han venido blindado a hogares, transportes y empresas del país de las duras disparadas en los mercados globales del petróleo y sus derivados, que han jalonado la inflación en distintos países del mundo. De hecho, Colombia es hoy de los países de la región latinoamericana con el precio más barato del galón de gasolina –al menos unos ocho mil pesos menos que el precio exterior–.



Lo anterior ha contribuido, sin duda, a un impacto mucho menor de estos costos en la inflación nacional. No obstante, el mantenimiento de este ‘colchón’ se ha convertido en una situación insostenible, desde el punto de vista fiscal y ante el complejo panorama local y global que se vislumbra. En especial, en un nuevo gobierno como el de Petro, con altas expectativas sociales y demandas de gasto público. Según cálculos recientes del ministro Ocampo, incluido el hueco del FEPC, el déficit fiscal de este año alcanzaría el 8 por ciento.



El anuncio dominical del primer mandatario calculó los subsidios en 40 billones de pesos al año por “falta de pago del gobierno anterior”. El jefe de las finanzas de la administración pasada, José Manuel Restrepo, respondió que 14 billones fueron pagados y que otros 28,5 “se dejaron presupuestados”.

No es el momento para esos rifirrafes políticos ni para repartir culpas y aplicar espejos retrovisores. Especialmente cuando lo que está en discusión es un duro impacto inflacionario no solo sobre los hogares con carros o motos y los transportadores, sino también sobre los alimentos y las mercancías.



El debate hoy debe ser alrededor de una hoja de ruta que determine los montos de las alzas de gasolina y diésel, con atención a mitigar los inevitables choques sobre los consumidores. Al Gobierno Nacional le corresponden no solo estas prontas definiciones en frecuencia y tamaño del aumento, sino también una comunicación efectiva y pedagógica a la ciudadanía.



Esta es una hora difícil para el mundo y para el país. Saber acertar y medir el impacto de las decisiones de gobierno en cada renglón es clave. Si todos los sectores involucrados asumen con sensatez que se debe recorrer este doloroso camino, ese será el punto de partida para enfrentar un reto que requiere destrezas políticas y económicas.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com