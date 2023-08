Una compleja iniciativa

Una semana después de que el presidente Gustavo Petro anunció en Ciénaga de Oro (Magdalena) su intención de promover una ley de reconciliación nacional en la que, aseguró, tendrían cabida los narcos, son muchas las zonas grises y las explicaciones pendientes de una iniciativa que ha generado entendible polémica.

Sin que se conozcan –incluso en el mismo Gobierno– los pormenores de la idea presidencial, varios altos funcionarios, empezando por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, han tenido que salir a explicar que no se trata de indultos ni amnistías para los capos y principales cabezas de un negocio criminal que tanto daño le ha hecho al país.

Posibilidad que, valga recordarlo, no existe en la legislación colombiana para los narcos purasangre y que, en todo caso, ya empieza a provocar ruidos entre las autoridades de Estados Unidos, que advierten que no solo no compartirían una propuesta semejante sino que, en caso de que esta llegara a prosperar en Colombia, la justicia federal seguirá persiguiendo a los narcotraficantes e insistiendo en su captura y extradición.

Experiencias del pasado como el cuestionado sometimiento de Pablo Escobar o las burlas a los procesos de paz no pueden ser desechadas. FACEBOOK

La explicación del Comisionado de Paz, en entrevista con este diario, es que no se trata de un proyecto ni siquiera en ciernes, pero que podría establecer “incentivos jurídicos para que grupos criminales desmantelen sus actividades, por supuesto condicionados a ofrecer información efectiva de identificación de bienes, redes, infraestructura y responsables”.

Tras medio siglo de lucha contra los narcos, y con resultados que siguen siendo precarios en materia de combate contra los cultivos, la producción de cocaína y, preocupantemente, el consumo, es claro que se necesitan nuevas ideas para tratar de sacar a Colombia de la vorágine criminal de este flagelo.

Pero si algo ha aprendido el país es que ninguna iniciativa puede poner en posición de ventaja a los criminales. Partir del presupuesto de que como no se está ganando la guerra contra los narcos –y, en general, contra los violentos– habilita a pensar en opciones de apaciguamiento es la peor ruta que puede tomar una sociedad como la nuestra, que precisamente ha puesto decenas de miles de vidas para tratar de frenar a las mafias, a lo largo de las últimas décadas.

Es una iniciativa llena de desafíos. Experiencias del pasado como el cuestionado sometimiento de Pablo Escobar o las burlas a los procesos de paz por jefes y sectores de las Auc y de las Farc que incumplieron su palabra y siguieron en la criminalidad no pueden ser desechadas.

La ‘paz total’ –que como ya se ha dicho aquí busca un objetivo loable en tanto pretende ponerles fin a violencias que siguen acorralando a los colombianos– y sus eventuales desarrollos, como esta última propuesta del jefe del Estado, tienen que construirse sobre realidades. Las zanahorias a los narcos y sus bandas no funcionan por sí solas, pues lo que se ha visto es cómo esos grupos suelen aprovecharse de la buena fe de los gobiernos para seguir sembrando violencia y medrando de las rentas ilegales. Los eventuales condicionamientos de los que habla el Comisionado deben estar blindados. Hay que cuidar cada paso en esta ruta.

Tienen el Gobierno y el Congreso la enorme responsabilidad de tomar decisiones acertadas que protejan los derechos de la ciudadanía, que garanticen plena justicia y que, como puede ser el caso aquí, no expongan al país en escenarios internacionales.

EDITORIAL