Una cifra escalofriante

En el último año y medio largo, eterno, el mundo ha sido un verdadero valle de lágrimas a causa de la mortífera pandemia de covid-19, que se originó en China el 31 de diciembre de 2020 y ya ha matado a más de 3,86 millones de personas.

Colombia, en donde el largo desfile fúnebre por el virus comenzó el 16 de marzo de ese año con la muerte del taxista cartagenero Arnoldo de Jesús Iregui, ya se halla en la impresionante cifra de las 100.000 muertes. Nuestro país ocupa el décimo lugar en el número de fallecidos en el mundo por esta causa.



Es todo un drama con inmensos costos por las vidas perdidas, no solo valiosas para el país, sino, desde luego, para sus familias. Son 100.000 dramas dolorosos en cada hogar donde el silencioso enemigo se ha colado bajo la puerta. En algunos se ha llevado a más de un miembro de la familia. Ante este número redondo y escalofriante, enviamos un mensaje de solidaridad, de fortaleza y de consuelo a quienes hoy viven la ausencia de sus seres queridos.



Por desgracia, la esperanza de que amaine la tormenta no es buena. La tercera ola no cede. Como lo informó este diario ayer, estamos en un momento en que dos personas fallecen cada cinco minutos. Unas 600 cada día. Y según expertos, la pandemia se puede recrudecer, hasta llegar a los 130.000 fallecidos por el mal el fin de año. Con el agravante de que la ocupación de las camas UCI está sobre el 90 por ciento en el país.



Todas estas cifras, en especial la de los 100.000 colombianos que hemos perdido, tienen que ser un llamado a que haya más conciencia y disciplina en el autocuidado, a que ninguna causa exponga más de lo debido la salud propia y la de quienes nos esperan en casa.



La vacuna es la esperanza, pero, aunque avanza, aún está lejos del cubrimiento para la deseada inmunidad de rebaño. Lo urgente, y hay que insistir mil y una veces, es la solidaridad y la conciencia de rebaño ante un mal que ya no respeta edades. La vida de todos depende de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com