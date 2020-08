Una buena oportunidad

No es poca la expectativa que en diferentes círculos creó la visita a la Casa de Nariño, hace una semana, del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, y su comitiva. Al cabo de la cita del funcionario norteamericano con el presidente Iván Duque fue anunciada la iniciativa ‘Colombia crece’, orientada a la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos y el apoyo a las comunidades afectadas por este flagelo.

Según se desprende de las declaraciones de los presentes, la idea es promover inversiones en el país que estarán garantizadas por la Corporación Financiera de Desarrollo, con sede en Washington, sobre todo en las antiguas zonas de conflicto. El monto disponible es de 5.000 millones de dólares, que no es una suma menor y que, expresada en proyectos productivos, les daría un gran impulso a las exportaciones y el empleo, tan golpeados en estos tiempos de pandemia.



Vale la pena aprovechar semejante oportunidad, a raíz de otras consideraciones. A raíz de las tensiones conocidas entre Estados Unidos y China, hay razones de conveniencia para que muchas empresas que se fueron a la nación asiática trasladen sus operaciones a este lado del Pacífico. Cualquier emprendimiento ubicado en territorio colombiano gozaría de las preferencias otorgadas por el tratado de libre comercio suscrito con el Tío Sam, que entró en vigor en mayo de 2012.



Todo lo anterior está muy bien, por lo cual queda en manos de los empresarios aprovechar la oferta que está sobre la mesa. La suma autorizada es significativa, pero depende de la estructuración de iniciativas concretas, pues no se trata de un cheque en blanco.



Por cierto, vale precisar que la cooperación en cuestión ya había sido presentada a mediados de enero del presente año, cuando el consejero presidencial, Emilio Archila, indicó en un comunicado que más de 3.000 millones de dólares del paquete de garantías serían destinados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y al plan de sustitución de cultivos ilícitos.

La única alternativa es trabajar para que esos dineros lleguen y tengan un uso útil, dentro de

las fronteras colombianas FACEBOOK

TWITTER

Todavía no se conocen los resultados precisos de ese primer anuncio, lo cual demuestra que, como reza el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. En consecuencia, no queda otra alternativa distinta a la de trabajar para que esos dineros lleguen y tengan un uso útil, dentro de las fronteras colombianas.



Sería lamentable, en cambio, que la expectativa de que esos dólares ingresen no se convierta en realidad. Objetivo en el que, como ya se dijo, deben poner de su parte tanto los gremios de la producción colombianos como Washington, asegurando que la disponibilidad de dicho monto no termine dependiendo de lo que ocurra con el relevo en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrá lugar en los próximos días.



Es de esperar, entonces, que aquí haya un propósito real de ayuda, con resultados tangibles en el corto plazo. Y estos merecen ser independientes de quien se encuentre en la Casa Blanca, pues Colombia debe entenderla como una política estatal que respalda el acuerdo de paz y que confirma los lazos de amistad que, más allá de los avatares políticos, siguen tan fuertes como siempre.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com