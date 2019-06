Una buena noticia

En una tarea en la que completábamos más de un lustro con calificaciones en rojo –la de la dura y costosa lucha contra los narcocultivos–, el país acaba de recibir una gran noticia: las mediciones de las agencias de seguridad de Estados Unidos muestran que, por primera vez desde el 2013, las siembras de coca no crecieron en el 2018.



Por el contrario, hubo una leve disminución, al pasar ese registro de 209.000 hectáreas en el 2017 a 208.000 el año pasado, lo que a su vez se reflejó también en una caída de la producción de cocaína, de 900 toneladas métricas a 887.

Para algunos, la diferencia no parecerá mucha. Pero, en este caso, el solo hecho de detener la tendencia creciente –en cinco años, el área con coca se multiplicó por 4– es un gran logro que, además, debe consolidarse con los esfuerzos antinarcóticos realizados en este 2019.

Y no se trata solo de la importancia de atajar en nuestro territorio ese motor de la violencia y la corrupción llamado coca. Este buen resultado, que a muchos ha sorprendido, parece así mismo suficiente para ponerles freno a los vientos que soplan en la administración de Donald Trump para que se descertifique la lucha de Colombia en contra del narcotráfico.



Ese riesgo revive de cuando en vez en los salones de Washington, mucho más ahora que empiezan a agitarse allá las aguas de la campaña presidencial del 2020. Esto a pesar de que quienes realmente conocen las relaciones entre las dos naciones han advertido, en todos los tonos, de las consecuencias catastróficas que habría, precisamente, en la lucha contra ese enemigo común.



Una lucha que no tiene cuartel en Colombia. Entre agosto del 2018 y junio de este año han sido destruidas 66.528 hectáreas de esa planta. Esas cifras, sostiene el Gobierno, podrían multiplicarse si la Corte Constitucional modulara la prohibición, vigente desde el 2015, de utilizar la fumigación aérea contra tales cultivos, que hasta ahora no habían dejado de crecer en regiones como el Catatumbo, Nariño y Putumayo.



Entre el 2012 y el 2013, en los primeros años de la administración Santos, el país logró reducir esos cultivos a su mínimo histórico: 47.000 y 48.000 hectáreas, respectivamente. Volver a esa senda, sin perder tiempo mirando el espejo retrovisor, debe continuar siendo el norte para todas las autoridades directamente relacionadas con esa misión. Y facilitar esa labor, por supuesto sin menoscabo de derechos fundamentales y ambientales, también tendría que estar en la agenda de nuestras instituciones judiciales.



Si algo puede aprenderse de más de cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico en Colombia, es que se trata de una tarea que debe asumirse sin dogmatismos. Y esto se aplica tanto a quienes satanizan, sin miramientos, a los campesinos que viven de las narcosiembras como a aquellos que se oponen sistemáticamente a que el Estado cuente con métodos efectivos para combatir la industria criminal del narcotráfico, madre de muchas de nuestras desgracias. Es, pues, un buen paso que hay que mantener, e inclusive apurar.